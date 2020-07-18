Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 18 Temmuz Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Güldür Güldür Show

00.15 Anma Günü

02.15 Anma Günü

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Sen Çal Kapımı

22.30 Bay Yanlış

01.00 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)

03.45 Kadın

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Madagaskar Penguenleri

21.45 Madagaskar Penguenleri

23:30 Bir Demet Tiyatro

00:30 Medcezir

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber

20.00 Doktor Civanım

22.00 Çok Güzel Hareketler

23:45 Çok Akustik

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kim Milyoner Olmak İster? Özel Bölüm

21.00 Kim Milyoner Olmak İster?

00.20 Islah Adası

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber

20:00 Kalk Gidelim

23.55 Filinta