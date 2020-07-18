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TV Yayın akışı 18 Temmuz 2020 Cumartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

TV yayın akışı 18 Temmuz 2020 Cumartesi yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Masterchef yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Diğer kanallarda ise yarışma programları ve filmler yayınlanacak. İşte, 18 Temmuz Cumartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

18.07.2020 - 13:05 | Güncelleme: ABONE OL
Yayın akışı 18 Temmuz

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 18 Temmuz Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Güldür Güldür Show
00.15 Anma Günü
02.15 Anma Günü

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber
20.00 Sen Çal Kapımı
22.30 Bay Yanlış
01.00 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)
03.45 Kadın

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber
20.00 Madagaskar Penguenleri
21.45 Madagaskar Penguenleri
23:30 Bir Demet Tiyatro

00:30 Medcezir

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber
20.00 Doktor Civanım
22.00 Çok Güzel Hareketler
23:45 Çok Akustik

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kim Milyoner Olmak İster? Özel Bölüm
21.00 Kim Milyoner Olmak İster?
00.20 Islah Adası

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber
20:00 Kalk Gidelim
23.55 Filinta

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