Bu akşamı evinde geçirmek isteyen diziseverler için en çok izlenen kanalların yayın akışını bir araya getirdik. Show TV'de herkesi ekran başın kitleyen Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelirken, Camdaki Kız dizisi yeni bölümüyle Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluşacak. İşte, 15 Eylül Perşembe Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...