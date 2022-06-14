14 Haziran Salı TV yayın akışında reyting için birbirleriyle kıyasıya rekabet eden dizi ve filmler ekrana gelirken seyirciler “Bu akşam TV’de neler var?” sorusuna yanıt arıyor. bu akşam Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV TV yayın akışında; Kanal D’de Üç Kız Kardeş, ATV’de Destan ve FOX TV’de Senden Daha Güzel dizileri yer alıyor. İşte, 14 Haziran Salı TV yayın akışı…