        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 12 Kasım 2025: Bugün televizyonda neler var? Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 12 Kasım 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Kanalların yayın akışları, ne izlemek istediklerine karar vermek isteyen izleyicilere yardımcı oluyor. Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now gibi Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında hangi yapımların saat kaçta yayınlanacağı yayın akışları aracılığıyla öğreniliyor. 12 Kasım 2025 TV yayın akışı listesine göre, bu akşam sevilen diziler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. MasterChef Türkiye yarışmasında ise heyecan tüm hızıyla devam edecek. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 12 Kasım Çarşamba Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2025 - 14:30 Güncelleme: 12.11.2025 - 14:30
        • 1

          Günün yorgunluğunu televizyon izleyerek atmak isteyen kişiler ekran başına geçiyor. Kanal kanal gezerek beğendikleri dizi, film, program ve yarışma gibi yapımlardan birini seçip izlemeye koyuluyor. Akşam ne izlemek istediklerine karar vermek isteyen seyirciler ise ülkenin en çok izlenen kanalları olan Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Bu akşam TRT 1’de Vahşetin Çağrısı filmi sinemaseverlerle buluşacakken, diğer kanallarda dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak. İşte, 12 Kasım 2025 TV yayın akışı listesi…

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06.00 Yeni Gelin

          08.15 Bu Sabah

          10.00 Sandık Kokusu

          12.30 Gelin Evi

          15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

          18.45 Show Ana Haber

          20.00 Bereketli Topraklar

          22.45 Eşkıya

          01.30 Veliaht

          04.00 Eşkıya

        • 3

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07.00 İstanbullu Gelin

          09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

          16.15 Söz

          19.00 Star Haber

          20.00 Sahipsizler

          00.30 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema

          03.00 Yüksek Sosyete

          04.30 Hanım Köylü

          06.00 Söz

        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          09.00 Neler Oluyor Hayatta?

          11.00 Yaprak Dökümü

          14.00 Gelinim Mutfakta

          16.45 Uzak Şehir

          18.30 Kanal D Ana Haber

          20.00 Eşref Rüya

          00.15 Uzak Şehir

          03.00 Poyraz Karayel

          05.00 Üç Kız Kardeş

        • 5

          ATV YAYIN AKIŞI

          08.00 Kahvaltı Haberleri

          10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13.00 atv Gün Ortası

          14.00 Mutfak Bahane

          16.00 Esra Erol’da

          19.00 atv Ana Haber

          20.00 Kuruluş Osman

          23.20 Kuruluş Osman

          02.00 Kuruluş Osman

          04.30 Kardeşlerim

        • 6

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05.48 İstiklal Marşı

          05.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          06.40 Mehmed: Fetihler Sultanı

          09.25 Adını Sen Koy

          10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

          13.15 Kod Adı Kırlangıç

          14.30 Teşkilat

          18.00 Yurda Dönüş

          19.00 Ana Haber

          19.55 İddiaların Aksine

          20.00 Vahşetin Çağrısı

          22.00 Akıl Oyunları

          00.45 Vahşetin Çağrısı

          02.30 Teşkilat

          05.15 Yurda Dönüş

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07.30 İlk Bakış

          08:00 Çalar Saat

          10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

          12.30 Yasak Elma

          13.30 En Hamarat Benim

          16.30 Sahtekarlar

          19.00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

          20.00 Sahtekarlar

          22.30 Halef: Köklerin Çağrısı

          01.15 Ben Onun Annesiyim

          03.45 İnadına Aşk

          05.00 Kefaret

          06.00 Karagül

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06.00 Tuzak

          07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

          08.30 Oynat Bakalım

          09.00 Gel Konuşalım

          13.15 MasterChef Türkiye

          16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

          20.00 MasterChef Türkiye

          00.15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          03.30 Gel Konuşalım

        • 9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
