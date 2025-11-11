Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 11 KASIM 2025: Bugün televizyonda neler var? İşte Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV, NOW TV yayın akışı listesi!

        Kanal kanal TV yayın akışı 11 Kasım 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak?

        11 Kasım 2025 TV yayın akışı listesi yayınlandı. Böylece ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu yanıt buldu. Akşam kuşağında Show TV'nin sevilen dizisi Bahar 58. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Diğer kanallarda da sevilen diziler yeni bölümleriyle ekrana gelecek. Peki, bugün yayınlanacak diziler neler? 11 Kasım 2025 Salı Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV, NOW yayın akışı listesi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2025 - 12:07 Güncelleme: 11.11.2025 - 12:07
        • 1

          Ulusal kanallarda her gün farklı zevklere hitap eden programlar, diziler, filmler ve yarışmalar yayınlanıyor. Bu sebeple 11 Kasım 2025 TV yayın akışı listesi bugün ekranlara gelecek yapımları merak eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. ‘’Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak?’’ sorularının yanıtı merak ediliyor. İşte, 11 Kasım 2025 Salı Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV, NOW yayın akışı listesi.

        • 2

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Yaprak Dökümü

          14:00 Gelinim Mutfakta

          16:45 Uzak Şehir

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Güller ve Günahlar

          23:15 Arka Sokaklar

          02:00 Poyraz Karayel

          03:45 Üç Kız Kardeş

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Yeni Gelin

          08:15 Bu Sabah

          10:00 Sandık Kokusu

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Bahar

          00:15 Yusuf & Yusuf

          02:00 Bereketli Topraklar

          04:00 Kızılcık Şerbeti

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İstanbullu Gelin

          09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

          16:15 Söz

          19:00 Star Haber

          20:00 Kral Kaybederse

          00:30 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema

          03:00 Yüksek Sosyete

          04:30 Hanım Köylü

          06:00 Söz

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:53 İstiklal Marşı

          05:55 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

          06:45 Kalk Gidelim

          09:30 Adını Sen Koy

          10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

          13:15 Kod Adı Kırlangıç

          14:30 Taşacak Bu Deniz

          17:45 Lingo Türkiye

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

          00:15 Taşacak Bu Deniz

          03:10 Yerli Dizi

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          ATV YAYIN AKIŞI

          06:30 Bir Gece Masalı

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Mutfak Bahane

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Gözleri KaraDeniz

          00:20 Kuruluş Orhan

          03:00 Kardeşlerim

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07:30 İlk Bakış

          08:00 Çalar Saat

          10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

          12:30 Yasak Elma

          13:30 En Hamarat Benim

          16:30 Kıskanmak

          19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

          20:00 Kıskanmak

          23:30 Ben Onun Annesiyim

          02:00 Ben Leman

          04:15 İnadına Aşk

          05:00 Kefaret

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

          08:30 Oynat Bakalım

          09:00 Gel Konuşalım

          13:15 MasterChef Türkiye

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 MasterChef Türkiye

          00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          03:30 Gel Konuşalım

          11 KASIM 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
