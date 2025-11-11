Ulusal kanallarda her gün farklı zevklere hitap eden programlar, diziler, filmler ve yarışmalar yayınlanıyor. Bu sebeple 11 Kasım 2025 TV yayın akışı listesi bugün ekranlara gelecek yapımları merak eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. ‘’Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak?’’ sorularının yanıtı merak ediliyor. İşte, 11 Kasım 2025 Salı Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV, NOW yayın akışı listesi.