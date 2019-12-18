"Eğer birisi 'Muslera gitti, birisine vurdu' diyorsa görüntüsünü göstermesi gerekiyor. Ama gösteremez. Çünkü öyle bir görüntü yok. Zaten söylenen şey benim yapıma uygun bir olay da değil, benim karakterim buna müsaade etmez. Sonuçta sahada bizim dışımızda, bir sürü insan var, kadınlar var. Herkese saygılı olmak gerekiyor. Benim ona söylediğim tek şey saygılı olması gerektiğiydi."