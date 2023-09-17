Tuzlaspor: 2 - Adanaspor: 1 MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Tuzlaspor, 1-0 geriye düştüğü maçta Adanaspor'u 2-1 yenerek ilk galibiyetini aldı. Adanaspor üst üste 3. yenilgisini yaşadı.
Tuzlaspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor'u konuk etti. İstanbul ekibi 1-0 geriye düşse de maçı 2-1 kazanmayı bildi.
Tuzlaspor'un galibiyet golleri 61. dakikada Mayingila Nzuzi Mata ve 70. dakikada Bakhtiyar Hasanalizada'dan geldi. Adanaspor'un tek golünü 32. dakikada Abdoulaye Dabo kaydetti.
Ligde bu sezon ilk galibiyetini alan Tuzlaspor ilk puanını da almış oldu.
Üst üste 3. mağlubiyetini alan Adanaspor ise 3 puanda kaldı.