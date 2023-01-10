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Tuvana Türkay, köpeğinin peşinden denize atladı - Magazin haberleri

Tuvana Türkay, köpeğinin peşinden denize atladı

Bir süredir aşk yaşayan Tuvana Türkay ile İzzet Antebi'nin kısa bir süre önce sahiplendiği 3 aylık yavru köpek talihsiz bir kaza sonucu denize düştü. Köpeğin denizde çırpındığını gören Türkay da onu kurtarmak için kendini Boğaz'ın serin sularına bıraktı

Giriş: 10.01.2023 - 14:24 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Mutlu birliktelikleri süren oyuncu Tuvana Türkay ile iş insanı İzzet Antebi'nin geçtiğimiz günlerde sahiplendiği ve adını 'Yogi' koyduğu 3 aylık yavru köpek, talihsiz bir kaza sonucu denize düştü. 

  • Köpeği Yogi'nin denizde çırpındığını gören Türkay da onu kurtarmak için kendini Boğaz'ın serin sularına bıraktı. 

  • "GÖRMESEYDİM VİCDAN AZABINDAN ÖLÜRDÜM"

    Yaklaşık bir haftadır soğuk algınlığı nedeniyle istirahat eden oyuncu, yaşadığı korku dolu anları  HT KULÜP Yazı İşleri Müdürü Reşit Özet'e anlattı: Yoginin oynaması için balkon kapısını açmıştım. Ben de televizyon izliyordum. İki dakika geçmedi sesi kesildi. Bir an panik oldum. Yavru köpek olduğu için yokluğu hemen hissediliyor. Denize açılan kapıya bir baktım yarım aralanmış. Kapalı olan kapının yarım aralandığını görünce dışarı fırladım. Denize bakınca onu ileri doğru yüzerken gördüm. Merdiven olmadığı için ev ayakkabılarımı çıkarıp direkt denize atladım. Elbiselerle denize atladığım için akıntıda biraz zorlandım. Denizin ortasından aldım ama merdiven olmadığı için karaya çıkamadım. Komşuların hiçbiri duymadı. Akıntıda fazla olduğu için olduğumuz yerde duramadık. En sonunda en yakın merdiven neredeyse oraya doğru yogiyi itmeye başladım. Bu şekilde merdivene ulaşarak kimin evi olmadığını bilmeyerek merdivene çıktım. 10 dakika çıktığım evin bahçesinde ağladım. Birini görüp bağırdım yardım istedim. Görmeseydim herhalde boğulurdu ben de vicdan azabından ölürdüm.

  • TUVANA AİLEYE GİRDİ

    Bir süredir İzzet Antebi ile aşk yaşayan Tuvana Türkay, dört ay önce sevgilisiyle birlikte Tarabya'daki bir mekanda görüntülenmişti. Ünlü oyuncu, Antebi'nin annesi ve babası ile birlikte tanışma yemeği yemişti. 

  • AŞK DOLU BAKIŞ

    Antebi ile Türkay, bir ara romantik anlar yaşamıştı. Çiftin birbirlerine aşk dolu bakışı objektiflere böyle yansımıştı.

  • Antebi, daha sonra sevgilisinin gözünün önüne düşen bir parça saçı düzeltti.

  • ESKİ EŞİ MESAJLARI İFŞA ETMİŞTİ

    Öte yandan oyuncu Tuvana Türkay ile yeni bir aşka yelken açan ve sevgilisiyle Bodrum'da tatil yapan İzzet Antebi'nin eski eşi Didem Sarı'dan şaşırtıcı paylaşımlar gelmişti.

    Sarı, boşanma kararı çıkmadan önce eski eşinin ünlü manken Çağla Şıkel ile aşk yaşadığını iddia etmişti. Didem Sarı, Antebi ve Çağla Şıkel'in Instagram üzerinden gerçekleştirdiği konuşmaları ifşa etmişti. 24 Eylül 2021'de boşanan çiftten Didem Sarı'nın yayınladığı konuşmaların, 28 Ekim'de gerçekleştiği dikkatlerden kaçmamıştı.

  • "AŞK YOK!"

    Yaşananların ardından Antebi, ilk kez Habertürk'ten Reşit Özet'e konuşmuştu. İş insanı aşk iddialarını yalanlarken, "Çağla Hanım benim dostum, hayatımızda da hiçbir zaman aşk ilişkisi olmadı. Yani bu iki dostun arasındaki konuşmaları yayınlanacak kadar rezalet bir durum. Kafası da yerinde değil ki 28 Ekim'de olan bir şeyi 'Evliyken' falan diye yazıyor yani... 24 Eylül'de boşanmış bir çiftin 28 Ekim'deki bir yazışmayla falan ne ilgisi olacak? Çok rezalet bir durum var ortada. Anladığım kadarıyla maalesef kişi ne yaptığını bilmiyor" demişti.

  • "DAVA AÇIYORUZ"

    Olayı yargıya taşıyacağını belirten Antebi, "Ben de dava açıyorum, Çağla Hanım da dava açıyor" şeklinde sözlerini sürdürmüştü.

    "ÇOCUKLARIM BENDE KALIYOR"

    Çocuklarının kendisinde kaldığını da vurgulayan Antebi, "Benim hayatımda her zaman tek önem verdiğim şey çocuklarımdır. Hayatımı çocuklarıma adadım. İlk günden beri de gül gibi bakıyorum onlara" ifadelerini kullanmıştı.

  • SALDIRI OLAYI

    İzzet Antebi, 30 Haziran günü İstinye'deki bir mekandan çıktığı sırada Sarı'nın sevgilisi olduğunu iddia ettiği genç bir adamın saldırısına uğradığı gerekçesiyle dava açmıştı.

    Bu konu hakkında da konuşan iş insanı, "Tanımadığım biri arkamdan saldırdı. Sonradan öğrendim Didem'in erkek arkadaşı olduğunu... Sebep de yok bir şey de yok. Ondan da şikayetçiyiz zaten" demişti.

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