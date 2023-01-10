ESKİ EŞİ MESAJLARI İFŞA ETMİŞTİ
Öte yandan oyuncu Tuvana Türkay ile yeni bir aşka yelken açan ve sevgilisiyle Bodrum'da tatil yapan İzzet Antebi'nin eski eşi Didem Sarı'dan şaşırtıcı paylaşımlar gelmişti.
Sarı, boşanma kararı çıkmadan önce eski eşinin ünlü manken Çağla Şıkel ile aşk yaşadığını iddia etmişti. Didem Sarı, Antebi ve Çağla Şıkel'in Instagram üzerinden gerçekleştirdiği konuşmaları ifşa etmişti. 24 Eylül 2021'de boşanan çiftten Didem Sarı'nın yayınladığı konuşmaların, 28 Ekim'de gerçekleştiği dikkatlerden kaçmamıştı.