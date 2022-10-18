Ak Parti milletvekilleri Tütün Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasası'nın düzenlenmesine yönelik kanun teklifi verdi. Teklifte makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi üretmek isteyenlere aynı sigara üreticileri gibi yıllık en az 2 milyar adetlik sigara üretimi için tesis kurma zorunluluğu getiriliyor. Sigaranın ithalatında aranan yurtiçi üretim şartı da makaron için konuluyor. Makaron üretimini denetim altına alan bir çok düzenlemenin yanı sıra yeni taslak ile yetki belgesi almadan tütün ticareti yapmanın cezası 3-6 yıldan 2-5 yıla indirildi. Böylece tütün kaçakçılığından ceza alanlar bu cezalarını erteletip hapis yatmayacak. Hapis için ikinci kez bu suçun işlenmesi gerekecek.
VERGİ BORCU OLMAYACAK
Düzenleme yasalaşırsa tütün ticareti yetki belgesi almak için bu kişilerin süresinde ödenmemiş idari para cezası, SGK'ya ait vadesi geçmiş prim ve idari para cezası ile vergi dairelerine borcu olmayacak. Öte yandan ÖTV kaçakçılığı konusuna akaryakıt, alkollü içecekler ve tütün mamullerinin yanına makaron da eklendi. Böylece etiketi olmayan özel tüketime tabi makaron bulunduranlar, üreten ve ithal edenler de müteselsilen (zincirleme) sorumlu tutulacak.
3 KEZ YAPANIN BELGESİ İPTAL EDİLECEK
Ayrıca tütün mamulü üretmek isteyenlere Ürün İzleme Sistemi'ni kurmadan makine ve ekipman çalışma testleri, ürün denemeleri ve deneme üretimi yapanlara idari para cezası getirilerek piyasaya kaçak ürün verilmesi önlenmeye çalışılıyor. Bu suçu 5 yıl içinde 3 kez işleyenlerin belgeleri iptal edilecek.
Verilen teklif ile vergi güvenliğinin sağlanması ve kayıtdışı tütün ticaretinin engellenmesi kaçakçılıkla mücadele için alkol ve sigarada etiket yapılan veri merkezine fiilen veya bilişim yoluyla müdahale ve Hazine ve maliye Bakanlığı'na elektronik ortamda iletilmesi gereken belge bilgi veya verilerin iletilmesini engelleyenlere hapis cezası getiriliyor. Vergi müfettişinin raporu bu kişilerin savcılığa bildirilmesi sağlanacak.
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