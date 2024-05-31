Tütün bağımlılığını yenmeye çalışan gençten "elektronik sigara" uyarısı!

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi bünyesindeki 18 Yaş Altı Sigara Bırakma Polikliniği, psikososyal destek ve ilaç tedavisi ile çok sayıda gencin sigaradan kurtulmasına destek oluyor.

Poliklinikteki tedavi süreciyle sigara bağımlığından kurtulmaya çalışan gençlerden biri de 17 yaşındaki lise öğrencisi Elif Irengün.

İrengün, sigarayla 14 yaşındayken tanıştığını belirterek, "Liseye yeni başladığım zamanlarda arkadaşımın teklifiyle sigaraya başladım. Ona mahcup olmamak için teklif ettiğinde 'hayır' diyemedim, kabul ettim ve aldım. Yaklaşık 3,5 yıldır sigara kullanıyorum, günde bir paketi buluyor" ifadesini kullandı.

FUTBOL SEVDASI SİGARAYI YENDİ

Ailesinin kendisine olan desteği ve spor sevgisi sayesinde sigaradan kurtulmaya karar verdiğini, bunun üzerine Sigara Bırakma Polikliniğine başvurduğunu aktaran Elif, sözlerini şöyle sürdürdü: "Poliklinikteki sigara bırakma tedavime yeni başladım. Ben profesyonel olarak futbol oynuyorum ve kendimi bu alanda ilerletmek istiyorum. Bunun için sigarayı bırakmak istiyorum, polikliniğe bu nedenle başvurdum. Bütün akranlarıma önerim de çekinmemeleri, gerektiğinde kendilerine böyle tekliflerde bulunan arkadaşlarına 'hayır' demeleri."

REKLAM

"BANA SİGARA TEKLİF EDEN ARKADAŞIMI DA BURAYA YÖNLENDİRMEK İSTİYORUM"

Sigara kullanmaya başladıktan bir süre sonra olumsuz etkilerini de görmeye başladığını dile getiren Elif, "Sigara bende sabahları çok kötü öksürük yapıyordu. Zaman zaman nefessiz kalıyordum, saçım, ağzım çok kötü kokuyordu. Kesinlikle herkese sigarayı bırakmasını öneriyorum" diye konuştu.

Kendisini sigaraya alıştıran arkadaşına da seslenen Elif, "Bana sigara teklif eden arkadaşımı da 18 Yaş Altı Sigara Bırakma Polikliniğine yönlendirmek istiyorum" dedi.

"TÜRKİYE'DE SATIŞI YASAK AMA BİZ KOLAYCA ULAŞABİLİYORUZ"

Sigarayı bırakabileceği düşüncesiyle bir dönem "elektronik sigara" kullandığını da dile getiren Elif, şöyle konuştu: "Elektronik sigarayı ilk olarak bir arkadaşımda gördüm. Bu 'sigara isteğimi azaltır' diye düşünerek elektronik sigaraya da başladım. Fakat asla böyle bir etkisi olmadı, sigara içmemi önlemedi. Türkiye'de elektronik sigara satışı yasak ama biz gençler, bunları nerede bulabileceğimizi biliyoruz, kolayca da ulaşabiliyoruz. Elektronik sigara başlangıçta bana çok masum gelmişti ama Sigara Bırakma Polikliniğine başvurduğumda sigaradan çok daha zararlı olduğunu öğrendim. Bu sayede bilinçlendim."