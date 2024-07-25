İlişkilerde tutku ve aşk, sıklıkla karıştırılan iki güçlü duygudur. İlk bakışta benzer görünebilirler ancak aralarındaki temel farklar, ilişkinin gidişatını ve dayanıklılığını büyük ölçüde etkileyebilir. Tutku, yoğun ve anlık bir çekimle başlarken aşk zamanla derinleşen ve olgunlaşan bir bağlılıktır. Haberimizde tutku ve aşkın nasıl farklılaştığını derledik. İşte, bu iki duyguyu karıştırmamanızı sağlayacak farklara dair detaylar...