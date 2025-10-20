TÜSİAD yönetimi ABD'de temaslarda bulunacak

TÜSİAD heyeti 20-23 Ekim tarihlerinde ABD'yi ziyaret ederek, New York ve Boston'da temaslarda bulunacak. Heyet yatırım bankaları, özel sermaye yatırımcıları ve teknoloji şirketlerini ziyaret ederek; yatırım ortamı ve teknoloji trendleri konusunda bilgi alacak.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan başkanlığındaki heyet, TÜSİAD New York Ağı üyeleriyle bir araya gelecek. Ziyaret kapsamında New York'ta düzenlenecek konferansta yapay zekâ teknolojileri geliştiren şirketlerin kurucu ve yöneticilerinin büyüme tecrübeleri ele alınacak.

TÜSİAD heyeti Boston'da ise Türk akademisyenler ve Türk öğrenciler ile bir araya gelecek.

TÜSİAD heyetinde TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Yönetim Kurulu Üyesi ve Küresel Ekonomik İlişkiler Yuvarlak Masası Başkanı Çağatay Özdoğru, Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Başkanı Perihan İnci, Yönetim Kurulu Üyesi ve Enerji, Çevre ve İklim Değişikliği Yuvarlak Masası Başkanı Azmi Gümüşoğlu, Yönetim Kurulu Yedek Üyesi ve Küresel Ekonomik İlişkiler Yuvarlak Masası Başkan Yardımcısı Meltem Akol, TÜSİAD New York Ağı Başkanı Müjdat Altay, TÜSİAD Washington Temsilcisi Barış Ornarlı ve TÜSİAD Araştırma Asistanı İpek Harris yer alıyor.