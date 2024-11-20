TÜSEV (Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı) toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye yönelik çalışmalarıyla 3 Aralık Paylaşma Günü’nü bir kez daha kutlamaya hazırlanıyor.

Bu yıl beşinci kez düzenlenecek olan Paylaşma Günü, sivil toplum kuruluşları (STK), bireyler, özel sektör ve eğitim kurumları başta olmak üzere geniş bir katılımcı kitlesini bir araya getiriyor. Bu özel gün, toplumsal sorunlara duyarlılığı artırmayı, bağışçılık ve gönüllülük kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlıyor. TÜSEV, bu günü “#PaylaşıncaKarşılaşırız” temasıyla kutlayacak.

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.png "Birlikte Çözüm Üretmek ve Sivil Toplumu Güçlendirmek" Paylaşma Günü, dünyada birçok ülke tarafından benimsenen ve küresel bir bağışçılık hareketi olan Giving Tuesday’in Türkiye ayağını oluşturuyor. Türkiye’nin dört bir yanındaki STK’lar, bireyler ve kurumlar; farkındalık yaratmak, gönüllülüğü artırmak ve bağışçılarla buluşmak için iletişim çalışmalarını bu özel gün etrafında yoğunlaştırıyor. TÜSEV Genel Sekreteri Rana Kotan, bugünü sadece bağışçılara değil, aynı zamanda bilgilerini, vakitlerini ve ayni ya da nakdi bağışlarını paylaşmak isteyen herkese açık bir platform olarak tanımlarken "Paylaşma Günü ile amacımız, toplumsal dayanışmanın ve cömertliğin toplumun her kesiminde yaygınlaşmasını sağlamak. Bugün, yalnızca bağışçıları değil, zamanını, bilgisini ve kaynaklarını paylaşarak topluma katkı sağlamak isteyen herkesi bir araya getiriyor. Desteğin miktarı değil, yararı önemli. Küçük katkılar, büyük değişimler yaratabilir. Türkiye'de toplumsal bağları güçlendiren bu tür hareketlerin daha da yaygınlaşması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

2023 yılında #PaylaşmaGünü etiketiyle yapılan sosyal medya paylaşımları, Türkiye genelinde 1,5 milyondan fazla kişiye ulaştığı belirtilirken, hareket beş yılda 47 milyon sosyal medya erişimine ulaştı. .png 2024 Teması #PaylaşıncaKarşılaşırız #PaylaşıncaKarşılaşırız teması çerçevesinde bireyler ve kurumlar, mevcut kaynaklarını nasıl daha fazla fayda yaratacak şekilde kullanabileceklerini araştırmaya teşvik edilecek.

REKLAM Kotan, bu yılki temanın mesajını "Hepimiz bir başkasına bağlıyız. Hayata, kiminle beraber anlam buluyorsak onunla tutunuruz. Hepimiz birbirimizle varız. Birbirimizde kıymet buldukça, dünyada kapladığımız yerden memnun oluruz. Hepimiz #PaylaşıncaKarşılaşırız. Paylaşınca yüz yüze gelir, tanışırız. Bir meseleye ortak olunca, başka hayatlarla yollarımız kesiştikçe birbirimize yakınlaşırız. Kendimizi bir başkasıyla kurduğumuz bağda hatırlarız" diyerek özetledi.

2023 Yılında Paylaşma Günü’ne Kimler Katıldı? TÜSEV'in paylaştığı verilere göre 2023 Paylaşma Günü’nde Türkiye genelinden 116 paydaş etkinliklerde yer alırken bunların 86’sını STK’lar, 19’unu özel sektör, 6’sını eğitim kurumları, 3’ünü kamu kuruluşları ve 2’sini sosyal girişimler oluşturdu. İstanbul, en yüksek katılım oranına sahip il olurken; Adana, Ankara, Hatay, Balıkesir, Bursa, Konya ve Şırnak gibi farklı şehirlerden de katılım sağlandı. Ayrıca, geçen yılki etkinliklere Türkiye’nin önde gelen spor kulüpleri de katılım gösterdi. Galatasaray Spor Kulübü’nün sosyal medyada başlattığı #PaylaşmaGünü paylaşımı, 166 bin beğeni alarak geniş kitlelere ulaşmayı başardı.

Bu yıl da STK'lar, özel sektör kuruluşları ve eğitim kurumları, #PaylaşmaGünü’nü kutlamak için düzenleyecekleri etkinlikleri planlamak amacıyla bir araya geliyor. Paylaşma Günü, tüm paydaşları bu ortak çatı altında bir araya getirmeyi amaçlayarak toplumsal dayanışmayı güçlendirmek adına çaba gösteriyor.