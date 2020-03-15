15 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya Habertürk televizyonunda Burası Haftasonu programında Oylum Talu'nun konuğu oldu. Bağlıkaya, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye Turizmine etkileri ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
"CİDDİ İPTALLER ALIYORUZ"
Bağlıkaya, "Yurt dışından gelen turistlere baktığımızda Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ayında yapılan rezervasyonlar kapasitemizin yüzde 35'ini kapsayan bölüm tamamen yok oldu. Ciddi iptaller alıyoruz. İnsanlar seyahat etmek istemiyor. Yurt dışından gelişlerde çok ciddi sıkıntı yaşayacağımız açıkça gözüküyor. Döviz girdisinde çok ciddi düşüşler olacağı açıkça gözüküyor. Haziran'da açıldığını varsaysak bile çok ciddi kaybımız olacak." dedi.
İÇ TURİZMDE DURUM
İç turizme baktığımızda haziran sonrasında çok citti iptaller yok diyen Bağlıkaya, "Seyahat acentaları iptallerde vatandaşa parasını geri vermek zorunda kalıyor. Ancak otellerden ve hayollarından bu ücretlerin tahsilş edilmesi çok mümkün olmuyor. Seyahat acentaları iç paydaşlarıyla aynı durumda değil. Bununla ilgili acil düzenlemeler yapılmalı. Bu sağlıkla ilgili durumlarda fiyat indirimi motivasyon değil. Bedavada verseniz kimse gitmek istemiyor. Oteller boş kalırsa, uçaklar boş kalırsa doğal olarak arz talep olarak fiyatlar düşecektir." açıklamasında bulundu
İYİ VE KÖTÜ SENARYO
Bağlıkaya, "İyi senaryoya bakarsak nisan ortasında hafifler mayısta rahatlar. Haziranda Türkiye diğer ülkeler arasında toparlama şansı en yüksek olan ülke. Bütün krizlerde Türkiye en önce toplayan yer olur. Kötü senaryo. Mayıs ve haziranda bunun belli yerlerde devam ediyor olması sezon tamamen bitti demektir. Eylüle okul tatilinin bittiği döne rastladığımız aman değişik segmentlerdeki yolcuları alma ihtimalimiz olur." dedi.
"KONGRE TURİZMİ BU SENE TAMAMEN BİTTİ"
Bağlıkaya, "Kongre turizmiyle ilgili bu sene toparlamak neredeyse bitti. Kruvaziyer ile ilgili hiç kimse gemiye binmek istemeyecektir. İyi senaryoda hazirandan sonra sezonu toparlama ihtimalimiz olabilir o da sezonun yarısı gitmiştir kötüsü ise sezonun tamamen gitmesi."
"KİMSE KİMSENİN BORCUNU ÖDEYECEK DURUMDA DEĞİL"
Bağlıkaya, "Sektörün tüm paydaşlarının bir sessiz dönem geçirmesi gerekiyor. Seyahat acentaları otellere bir takım çeklerle ödemeler yapıyor vakti geldiğinde tahsil ediliyor bunun karşılığında seyahat acentaları yolcu gönderiyor otellere ya da hava yolarına. Şimdi sistem durduğunda o çekler gerçekten tahsilata konursa olmayan müşterinin tahsilatı yapılmış olacak. Sistemin bir biçimde dondurulması lazım bu iş bitene kadar kimsenin kimseden bir alacak iddiasının durması lazım. Kimse kimsenin borcunu ödeyecek durumda değil. Tüm talep ve çalışmalarımızı ilgili bakanlıklar yapıyor." dedi
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya sözlerini şöyle tamamladı;
"Önümüzdeki hafta içinde bir önlem paketi açıklanacak sektörlerle ilgili. İnsanların birbirine olan yükümlülüklerinin dondurulması lazım. İnsanların moralleri bozuk. Biz gıda sektörü değiliz. İnsanların ilk kıstıkları şey seyahat. Genel olarak durum bizim baktığımız açısından sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Virüs için şu anda öngörülen bir tarih yok ne zaman biteceğine dair. Bizde çok daha hafif geçmesini bekliyoruz. Mümkün olduğu kadar yurt içi seyahatlerinde iptalden çok ötelenme yoluna gidebilir. Tüketici acentalara, acentalar tüketiciye sahip çıkacak. Biz hükümet nezdinde turizm istişare kurulumuz var. Bir takım toplantılar düzenledik. Kendi acentalarımızla süreci paylaşıyoruz. Zamanla bir yarış var. Mayısın ortalarına doğru umarım biter"
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