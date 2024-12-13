İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Tunceli Kültür Buluşmaları', 12 - 15 Aralık'ta İBB Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştiriliyor.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, etkinlikte konser veren Pınar Aydınlar'ın, Dersim İsyanı'nın elebaşısı Seyit Rıza'nın posterini açıp övücü ifadeler kullanması üzerine harekete geçti.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Pınar Aydınlar ile yetkililer hakkında "Suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapıldı.

TUNCELİ KÜLTÜR BULUŞMALARI SAHNESİNDE YAŞANAN OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenikapı'da düzenlenen "Memleket Kültür Buluşmaları", illerimizin sivil toplum kuruluşları ve belediyeleri ile ortak olarak organize edilmektedir.

Bu etkinliklerde, ülkemizin tüm illeri her hafta ağırlanıp, yemekleri, oyunları, tarihi ve türküleri ile illeri tanıtılmakta hemşerileri ile bir araya gelinmektedir. İBB Sivil Toplum Kuruluşları İlişkileri Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen alanda, sahne programları derneklerimizin talepleri ile oluşturulmakta ve bu konuya belediyemizin müdahalesi/ dahli bulunmamaktadır.

"Tunceli Kültür Buluşmaları" programı da bu minvalde gerçekleşen sayısız memleket buluşmalarından biridir. Tunceli Kültür Buluşması'nda, hemşeri derneklerinin belirlediği program kısmında tarafımızca tasvip edilmeyen ve program dahilinde olmayan görüntüler ortaya çıkmıştır.

Sahneye çıkan sanatçı Pınar Aydınlar, Tunceli derneklerimizin talebi doğrultusunda ve o sorumlulukta sahneye çıkmıştır. Ancak sahnede söyledikleri ve içinde bulunduğu fiili eylemler, ilgili kişinin kendisine ait olup, tarafımızca kesinlikle tasvip edilmemektedir.

Bu sahne, Türkiye’deki şehirlerimizin gelenek, görenek, kültürlerini yansıtmaları için kurulmuş bir sahnedir. Asıl amacı ve kapsamı dışında bu sahnede herhangi bir siyasi söylemde bulunulması kabul edilemez bir durumdur.