Türkşeker personel alımı yapıyor! Türkşeker 133 personel alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir?

TÜRKŞEKER 133 PERSONEL ALIMI YAPIYOR!

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 133 personel alımı yapacak.

TÜRKŞEKER PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Türkşeker'in konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkşeker'in taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplamda 133 sözleşmeli mühendis ve tekniker alınacak.

Başvurular 28 Kasım'da başlayıp, 8 Aralık'ta sona erecek.

Giriş sınavları önce yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara'da yapılacak.