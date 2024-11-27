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        Haberler Bilgi Yaşam Türkşeker personel alımı yapıyor! Türkşeker 133 personel alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir?

        Türkşeker personel alımı yapıyor! Türkşeker 133 personel alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir?

        Türkiye Şeker Fabrikaları 133 personel alımı başvuru tarihleri belli oldu. Türkşeker'in personel alımına başvuru yapmak isteyen adaylar için giriş sınavları önce yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara'da yapılacak. Bu noktada 2024 Türkşeker personel alımı branş dağılımı, kadro bilgisi ve başvuru tarihi merak ediliyor. Peki Türkşeker personel alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 13:24 Güncelleme: 27.11.2024 - 13:24
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        • 1

          Resmi Gazete’de TÜRKŞEKER personel alım ilanı yayımlandı. Yapılacak olan alımlar için başvurular 28 Kasım’da yani yarın başlıyor. Başvuru yapmak isteyen adaylar TÜRKŞEKER personel işçi alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir sorusuna yanıt arıyor. İşte TÜRKŞEKER 133 personel alımı başvuru detayları

        • 2

          TÜRKŞEKER 133 PERSONEL ALIMI YAPIYOR!

          Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 133 personel alımı yapacak.

          TÜRKŞEKER PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

          Türkşeker'in konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

          Buna göre, Türkşeker'in taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplamda 133 sözleşmeli mühendis ve tekniker alınacak.

          Başvurular 28 Kasım'da başlayıp, 8 Aralık'ta sona erecek.

          Giriş sınavları önce yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara'da yapılacak.

        • 3

          Giriş sınavları için başvurular, e-Devlet üzerinde Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.​​​

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