Türksat 6A'nın haberleşme görev yükleri ASELSAN'dan

ASELSAN, Türkiye'nin uzay alanındaki ihtiyaçlarını milli çözümlerle karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Şirket, uydu ve uzay teknolojileri alanındaki faaliyetlerini yer sabit yörünge (GEO), alçak yörünge haberleşme (LEO), uydu tabanlı navigasyon, uzaydan istihbarat, gözetleme ve keşif alanlarında gerçekleştiriyor.

GEO haberleşme alanında Türksat 5B'deki işbirlikleriyle Türkiye'nin ilk milli ekipmanları Ku-Bant Almaç ve Ka-Bant LNA'yı geliştiren ASELSAN, 2022'den bu yana uzayda operasyonel olarak görev yapan ekipmanlarıyla ilk "milli uydu haberleşme görev yükü ekipmanlarını" geliştiren kuruluş unvanını kazandı.

Türksat 5B'de edindiği bilgi birikimiyle Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'da da görev alan ASELSAN, Ku-Bant ve X-Bant haberleşme görev yükleri çözümlerini bir üst seviyeye çıkardı.

ASELSAN'ın geliştirdiği Uydu Tabanlı Düzeltme Sistemi, ilk etapta GPS ve takiben diğer GNSS sistemlerinin kaynak sinyallerini, bu sistemlere ait verilerin doğruluk, güvenilirlik, elverişlilik değerleri ile bütünlük bilgisini içerecek düzeltme verileri vasıtasıyla iyileştirerek, kapsanacak coğrafyadaki kullanıcılar için performans artışı getirecek.

Türksat 6A ile yeryüzünden her türlü haberleşmeye imkan sağlayacak "haberleşme görev yükleri"ni geliştiren ASELSAN, Türkiye'nin gelecekteki alçak yörünge haberleşme ihtiyaçlarını karşılayacak görev yükleri için teknoloji yatırımlarını öz kaynaklarla gerçekleştirdi.

Proje kapsamında uzay kalifiye tasarım, üretim, entegrasyon ve test süreçleri ASELSAN bünyesine kazandırıldı. Ayrıca, projede görev alan 100'den fazla personelle uzaya yönelik tecrübeli insan kaynağı Türkiye'nin diğer uzay projelerinde görev almak üzere deneyim elde etti.

ASELSAN, bu uydulardan elde ettiği deneyim, tecrübe ve kazanımlarla Türkiye'nin gelecekte sahip olacağı takım uydulardaki tüm görev yüklerini ve haberleşme alt sistemlerini takvim ve maliyet etkin bir şekilde milli olarak sağlamayı hedefliyor.

24 ÇEŞİT EKİPMAN YERLEŞTİRİLDİ

Alt sistemleri, uydu yer istasyonu yazılımları, uçuş bilgisayarları, güç dağıtım düzenleme birimleri yerli ve milli geliştirilen Türksat 6A, yüzde 80'in üzerinde yüksek yerlilik oranıyla üretildi. Kurumların kendi temiz odaları kullanılarak geliştirilen ve üretilen ekipmanlar Ankara TUSAŞ'taki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde bir araya getirildi ve sistem seviyesi testlerine tabi tutuldu.