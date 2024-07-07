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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Türksat 6A'nın haberleşme görev yükleri ASELSAN'dan - Teknoloji Haberleri

        Türksat 6A'nın haberleşme görev yükleri ASELSAN'dan

        Türk savunma sanayisinin önde gelen firmalarından ASELSAN, uzay alanında sahip olduğu bilgi birikimini Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'ya aktararak, uydunun haberleşme görev yüklerini millileştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 11:13 Güncelleme: 07.07.2024 - 11:13
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        Türksat 6A'nın haberleşme görev yükleri ASELSAN'dan
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        ASELSAN, Türkiye'nin uzay alanındaki ihtiyaçlarını milli çözümlerle karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Şirket, uydu ve uzay teknolojileri alanındaki faaliyetlerini yer sabit yörünge (GEO), alçak yörünge haberleşme (LEO), uydu tabanlı navigasyon, uzaydan istihbarat, gözetleme ve keşif alanlarında gerçekleştiriyor.

        GEO haberleşme alanında Türksat 5B'deki işbirlikleriyle Türkiye'nin ilk milli ekipmanları Ku-Bant Almaç ve Ka-Bant LNA'yı geliştiren ASELSAN, 2022'den bu yana uzayda operasyonel olarak görev yapan ekipmanlarıyla ilk "milli uydu haberleşme görev yükü ekipmanlarını" geliştiren kuruluş unvanını kazandı.

        ASELSAN'ın geliştirdiği Uydu Tabanlı Düzeltme Sistemi, ilk etapta GPS ve takiben diğer GNSS sistemlerinin kaynak sinyallerini, bu sistemlere ait verilerin doğruluk, güvenilirlik, elverişlilik değerleri ile bütünlük bilgisini içerecek düzeltme verileri vasıtasıyla iyileştirerek, kapsanacak coğrafyadaki kullanıcılar için performans artışı getirecek.

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        BİLGİ BİRİKİMLERİ TÜRKSAT 6A'YA AKTARILDI

        Türksat 5B'de edindiği bilgi birikimiyle Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'da da görev alan ASELSAN, Ku-Bant ve X-Bant haberleşme görev yükleri çözümlerini bir üst seviyeye çıkardı.

        Proje kapsamında uzay kalifiye tasarım, üretim, entegrasyon ve test süreçleri ASELSAN bünyesine kazandırıldı. Ayrıca, projede görev alan 100'den fazla personelle uzaya yönelik tecrübeli insan kaynağı Türkiye'nin diğer uzay projelerinde görev almak üzere deneyim elde etti.

        Türksat 6A ile yeryüzünden her türlü haberleşmeye imkan sağlayacak "haberleşme görev yükleri"ni geliştiren ASELSAN, Türkiye'nin gelecekteki alçak yörünge haberleşme ihtiyaçlarını karşılayacak görev yükleri için teknoloji yatırımlarını öz kaynaklarla gerçekleştirdi.

        ASELSAN, bu uydulardan elde ettiği deneyim, tecrübe ve kazanımlarla Türkiye'nin gelecekte sahip olacağı takım uydulardaki tüm görev yüklerini ve haberleşme alt sistemlerini takvim ve maliyet etkin bir şekilde milli olarak sağlamayı hedefliyor.

        24 ÇEŞİT EKİPMAN YERLEŞTİRİLDİ

        Alt sistemleri, uydu yer istasyonu yazılımları, uçuş bilgisayarları, güç dağıtım düzenleme birimleri yerli ve milli geliştirilen Türksat 6A, yüzde 80'in üzerinde yüksek yerlilik oranıyla üretildi. Kurumların kendi temiz odaları kullanılarak geliştirilen ve üretilen ekipmanlar Ankara TUSAŞ'taki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde bir araya getirildi ve sistem seviyesi testlerine tabi tutuldu.

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        Bu süreçte 24 çeşit ekipman yerlileştirilirken uçuş modelinde 84 yerli ekipman kullanıldı. Proje süresince 400'e yakın çevresel ve fonksiyonel testler tamamlandı.

        Türksat 6A, TÜBİTAK, TUSAŞ, ASELSAN, CTech ekiplerinden dönem dönem 400'e yakın kişinin ortak çalıştığı ve Türkiye'nin uzay alanında yetişmiş personel gücünün artırılmasını sağlayan bir proje olarak kayıtlara geçti.

        Bu kurum ve şirketlerin küresel deneyim kazanma fırsatı yakaladığı projeden elde edilen bilgi birikiminin, gelecek dönemde uydu geliştirme faaliyetlerinde artan oranda kullanılması amaçlanıyor.

        Türkiye, Türksat 6A ile uzaydaki iddiasını daha ileri boyuta taşırken bundan sonra milli bir uydu markası oluşturmayı amaçlıyor.

        Türkiye'yi kendi yerli ve milli uydusunu geliştirebilen 11 ülkeden biri yapan Türksat 6A, fırlatma merkezinden Falcon 9 roketi ile ABD yerel saati ile 8 Temmuz saat 17.20'de, Türkiye saati ile 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece 00.20'de uzaya gönderilecek.

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