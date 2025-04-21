Türksat 6A bugün hizmete alınacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türksat 6A uydusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün Türksat Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenecek törenle hizmete alınacak.

Açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin uydu serüveninin 1994 yılında yörüngede yer edinen Türksat 1B ile başladığını belirterek, onu 1996 yılında devreye giren 1C ve 2001 yılında fırlatılan 2A uydularının takip ettiğini ifade etti.

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Türksat 6A uydusunun, Türksat’ın 'yerli ürün üretme' noktasında yaklaşık 20 yıllık çalışmasının bir sonucu olduğunu belirten Uraloğlu, Türksat'ın Teknoloji Transfer Programı'nı hayata geçirerek yurt dışında üretimi yapılan 3A'nın yanı sıra 4A ve 4B uydularının üretiminde Türksat mühendislerinin de yer almasını sağladığını söyledi. Uraloğlu, açıklamasında "Ayrıca Türksat 5A'nın ve 5B'nin yapımında da yine Teknoloji Transfer Programı kapsamında 12 Türksat mühendisi uydu tasarım, üretim ve test başlıklarında bulundu. Söz konusu program kapsamında uzay teknolojileri alanında eğitim alan Türksat mühendislerinin katkısıyla 6A, en yüksek yerlilik oranıyla üretilmiş oldu" dedi.

"YÜZDE 80'İN ÜZERİNDE YERLİ" Türksat 6A'nın yapımında ASELSAN, TUSAŞ, TÜBİTAK Uzay ve C2TECH ile birlikte çalıştıklarını da anımsatan Uraloğlu, "Bu firmalarımız tarafından yerli ve milli olarak üretilen her parça artık uydu deneyimi kazanmış oldu. Uydumuz, yüzde 80’in üzerinde yerlilik oranıyla 84 yerli ekipman kullanılarak geliştirildi. Ülkemizde üretilen bu parçaların hepsi uzay deneyimi kazanarak uzayda başarıyla hizmet verebildiği için tüm dünyaya ihracının önü de açıldı. Bu proje, milli güvenliğimiz açısından da çok önemli. Artık dışa bağımlı olmadan, kendi haberleşme uydumuzu kendimiz üretiyoruz" açıklamalarında bulundu. "EN AZ 15 YIL BOYUNCA HİZMET VERECEK" Bakan Uraloğlu, Türksat’ın 31 derece, 42 derece ve 50 derece doğu yörüngelerinde Türksat 3A, 4A, 4B, 5A ve 5B olmak üzere toplam 5 haberleşme uydusuyla faaliyetlerine devam ettiğini ve bu kapsamda dünyada 3,5 milyar nüfusa ulaştığını hatırlattı. Türksat 6A'nın 21 Nisan Pazartesi günü hizmete girmesi ile daha önce Türksat uydularıyla kapsanmayan yeni coğrafyalara hizmet sunulacağını açıklayan Uraloğlu, "Türksat 6A uydusu ile Türksat'ın hizmet verdiği kapsama alanı Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'yı kapsayacak şekilde genişleyecek. Böylece Türksat 6A'nın hizmete alınmasıyla uydularımızın kapsama alanı 3,5 milyar kişiden 5 milyar kişiye ulaşacak. Uydumuz en az 15 yıl boyunca hizmet verecek" dedi.