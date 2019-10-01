TurkNet müşteri hizmetleri üzerinden sorularınıza cevap bulurken birçok işleminizi de gerçekleştirebilirsiniz. Makalemizin devamında Turknet müşteri hizmetlerine dair sık sorulan soruların cevaplarına ulaşabilirsiniz.

TurkNet Müşteri Hizmetleri Numarası Kaçtır?

TurkNet müşteri hizmetleri departmanına 0850 288 80 80 numaralı hattan ulaşarak tüm soru ve sorunlarınızı dile getirebilirsiniz.

TurkNet Müşteri Hizmetleri Direk Bağlan

TurkNet müşteri hizmetlerine direk bağlanmak için müşteri hizmetleri numarası olan 0850 288 80 80 numaralı hatta ulaşım sağlamanız gerekiyor. Bu numara üzerinden gerekli tuşlamaları yaparak direk müşteri hizmetlerine bağlanabilirsiniz.

Nasıl TurkNet’li Olurum?

TurkNet’li olmak için hiçbir şubeye gitmeden 0850 288 80 81 numaralı hattan başvuru yapmalısınız. Başvuru sonrasında imzalamanız gereken belgeler size kargo ile ulaştırılacaktır ve siz bu belgeleri imzalayıp geri gönderdiğinizde hat ve internet bağlantısı kurularak müşteri temsilcileri TurkNet internet bağlantınızı sağlamaktadır.

Turknet İnternet Hızını Sorgula

Turknet internet hızınızı sorgulamak için TurkNet internet sitesine girerek telefon numaranız ya da adres bilgileriniz ile sorgulayabilirsiniz.

TurkNet Müşteri Hizmetleri Cevap Vermiyor Ne Yapmalıyım?

Zaman zaman TurkNet müşteri hizmetleri hattında ciddi bir yoğunluk meydana gelmektedir. Bu gibi durumlarda müşteri hizmetleri tüm müşterilere aynı hizmet hızında hizmet sunabiliyor. Müşterilerin sabırla beklemesi ya da farklı tuşlamalar ile menü değişimi yapması süreci kısaltabilir.

TurkNet Faturası Hangi Bankadan Ödenir?

TurkNet faturasını Akbank ya da Aktifbank internet ve telefon bankacılığı üzerinden ödeyebilirsiniz.