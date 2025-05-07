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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Türkiye’ye gelen 2 bin ton patates virüslü çıktı - Alışveriş Haberleri

        Türkiye’ye gelen 2 bin ton patates virüslü çıktı

        Türkiye'ye yurt dışından gelen patatesler virüslü çıktı. Mersin limanına gelen tohumluk 2 bin 223 ton 150 kilogram patates, iade edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 13:33 Güncelleme: 07.05.2025 - 15:29
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        Türkiye'ye gelen 2 bin ton patates virüslü çıktı
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        Son 2 ay içerisinde Akdeniz üzerinden gemilerle Mersin limanına tonlarca tohumluk patates geldi. Gelen patatesler Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü İnspektörleri (bitki sağlığı kontrolü görevlisi) tarafından kontrol edildi.

        Yapılan kontrollerde İskoçya menşeli 850 ton tohumluk, Hollanda menşeli 4 ayrı sevkiyatta 585 ton 400 kilogramı tohumluk bin 152 ton 150 kilogram, Almanya menşeli 150 ton patateste 'Potato leafroll polerovirus' (Yaprak Kıvırcıklığı Virüsü) ve 'Tobacco rattle tobravirus (Tütün Çıngırak Virüsü) tespit edildi. Tespit edilen ekseriya tohumluk toplam 2 bin 223 ton 150 kilogram patates geldiği ülkelere geri gönderildi.

        TÜRKİYE 15'İNCİ SIRADA

        Her iklimde yetişmesi açısından hemen hemen bütün dünya ülkeleri tarafından üretilip tüketilen patateste Türkiye 15'inci sırada yer alıyor.

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        Türkiye'de son 5 yılda üretimi bir milyon artan patateste yıllık hasadın 6 milyon tona yaklaştığı öğrenildi. En çok üretim ise 750 bin tondan fazla ürün ile Niğde başta olmak üzere sırasıyla Kayseri, Afyonkarahisar, İzmir, Konya, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Bitlis ve Adana'da gerçekleştiriliyor.

        Zaman zaman farklı ülkelerden Türkiye'ye gelen patateslerin genelde tohumluk olarak ülkeye getirildiği öğrenilirken, bu miktarın üretimin yanında yüzde 1'lerde olduğu ifade edildi.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        *Görsel temsili

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