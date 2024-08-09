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Savunma Sanayi İcra Komitesi’nin son toplantısında görüşülüp detaylarıyla birlikte kamuoyuna açıklanan Türkiye’nin yerli ve milli hava savunma sistemi Çelik Kubbe, bölgemizde barışın tesisinde caydırıcılıkta Türkiye’ye önemli bir avantaj sağlarken, sahip olan ülke açısından küresel güç parametrelerinden biri olarak da gösteriliyor.

Proje, tüm unsurlarıyla hayata geçirildiğinde Türkiye’nin hava gücüne ve ulusal savunma sistemine önemli katkılar sağlayacak.

Milli firmalarımız; ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE ve MKE’nin ortak çalışmasıyla yürütülecek proje, katmanlı hava savunma sistemleri ile tüm algılayıcı ve silahların bir ağ yapısı altında birbirleriyle entegre çalışmasını, radar gölgesi ile ortak hava resminin oluşturulmasını, bu resmin gerçek zamanlı olarak harekât merkezlerine ulaştırılmasını ve yapay zekâ destekli şekilde karar vericilere sunulmasını sağlayacak.

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MGSB’NİN ANA UNSURLARI ARASINDA Türkiye’nin düzenli askeri kuvvetleri arasında yer alan hava kuvvetlerinin güçlendirilmesi, yerli ve millileştirilmesi, dışa bağımlılıktan kurtarılması, çeşitlendirilmesi ve caydırıcı hale getirilmesi Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’nde, ulusal güvenlik parametreleri arasında yer alıyor… İşte 10 maddede Türk Hava Kuvvetleri, entegre hava saldırı ve hava savunma gücünün amaçları: HAVA KUVVETLERİ’NİN YAPISI Hava Kuvvetleri’nin gücü dünyanın herhangi bir yerindeki hedefleri herhangi bir zamanda vurma yeteneği sayesinde benzersiz bir asimetrik avantaj sağlıyor. Aynı zamanda harekât ortamının bir bölümünde veya harekât ortamının tümünde hava üstünlüğünü güvence altına almak ve sürdürmek için yeni nesil uçakların (işlevsel yüksek hazırlık oranlarına sahip, uzun menzilli, ateş ve manevra gücü yüksek, düşük görünürlü ve üstün tasarım özelliklerine sahip) envantere dahil edilmesi, yeterli sayıda nitelikli pilot eğitimi, bakım kapasitesi ve lojistik imkanların etkinliği güvenilir ve sürdürülebilir bir gücün gerekleri arasında yer alıyor. REKLAM HAVA GÜCÜNÜ DESTEKLEME Uçakları ve diğer tehditleri hedeflemeyi ve yok etmeyi amaçlayan silahlar ile füze sistemlerini ve hava araçlarına müdahale etmek için kullanılabilecek sinyal bozucuları içeren kara konuşlu hava savunma sistemleri, uzun süre belirli bir yerde konuşlandırılabilen, yalnızca bir tehdit yaklaştığında aktif hale getirilebilen, deniz ortamlarında bulunan gemilere de monte edilebilen, nispeten daha düşük maliyetli, son derece yüksek kapsama seviyelerine ulaşan; kısa, orta ve uzun menzilli sistemlerin bir birleşimi olduğu için geniş çapta konuşlandırılarak hava konuşlu sistemleri destekler. DÜŞÜK MALİYETLİ ENTEGRE SİSTEMLER Kara konuşlu hava savunma sistemleri içerisindeki uzun ve orta menzilli sistemler geniş alanları koruyabilmekle birlikte, yüksek maliyet (satın alma, bakım ve ateşleme) konuşlanma (düşük hareket kabiliyeti, yeniden aktif hale getirme gibi) ve radar gölgesi (havadan ve uydu gözetleme yoluyla) gibi dezavantajları olduğu için; çeviklik, ekonomiklik ve hızlı dağıtım gibi güçlü yönlere sahip olan kısa menzilli sistemler tarafından hava hududundaki boşlukların doldurulması gerekiyor. Hava gücünün caydırıcılık derecesi kara ve hava konuşlu sistemlerin uyum içerisinde kullanımıyla doğru orantılıdır. BAĞIMLILIKTAN ÇIKARMA Türk hava gücü, çoğunlukla uçak ve ateş gücü ile ABD’ye bağımlı bir kuvvettir. Son F-16 uçak alımı, sistem modernizasyonu, teçhizat ve mühimmat temini anlaşması da dikkate alındığında meselenin boyutu net olarak ortaya çıkıyor. Rusya’dan S-400’lerin temini de bu kapsamda ayrıca değerlendirilebilir. REKLAM Türkiye’yi bağımlılıktan çıkarma amacıyla milli İHA, SİHA, TİHA, SOM gibi silah sistemlerinin geliştirilmesi çok önemli. Bunun yanında alçak ve orta irtifa hava savunması kapsamında; Atılgan, Zıpkın, Korkut, Gökdeniz ve Hisar gibi sistemler ile Siper ve Tayfun gibi uzun menzilli füzeler marifetiyle kara konuşlu hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesi de büyük önem taşıyor.

SİLAHLARA ENTEGRE İLETİŞİM AĞLARI Ayrıca harp alanındaki faaliyetleri tespit etmek, bu verileri harekâta konu bilgilere dönüştürmek, bir eylem planına karar vermek ve bu kararlara göre hareket ederek alınan eylemlerin etkinliğini değerlendirmek için iletişim ağları kullanıldığından, kara ve hava muharebe ağının tesisi hava gücüne önemli kazanımlar sağlar. UZAY VE SİBER UZAY ÇALIŞMALARI Uzay ve siber uzay alanında etkin bir güç olabilmek için dünyadaki gelişmeleri takip edilerek milli çapta ar-ge çalışmalarının yürütülmesi ve elde edilen verelerin taktik ve stratejik seviyede kullanılması hava gücüne önemli katkı sağlayacaktır. Bu nedenle çok katmanlı entegre hava savunma sitemi, harp elektroniği ve radar tespit sistemlerinin geliştirilmesi büyük önem taşıyor. JEOPOLİTİK REKABET Dışa bağımlılıktan uzak, çağın gereklerine ayak uydurabilen ve hasım ülkelerin yeteneklerini rahatlıkla ortadan kaldırabilen çözümler üretebilecek bir harp sanayinin teşkili ve desteklenmesi önem taşıyor. Aynı zamanda bu amaca yönelik sanayi teşebbüslerinin ürünlerinin ülkenin hava gücüne entegre edilerek kullanılmasının Türkiye’yi jeopolitik rekabetin kayda değer aktörlerinden biri konumuna yükselteceği şüphe götürmez bir gerçektir. REKLAM UZAYDA KONUŞLU ÜSLER VE SİLAH SİSTEMLERİ Artemis Anlaşması’nın ardından ABD, İngiltere, Çin gibi ülkeler, önemli uzay çalışmaları yürütüyor. Uzayda müttefiklik ilişkileri gün geçtikçe artıyor. Uzaya ilişkin maliyetler her ne kadar 20. yüzyıla göre büyük oranda azalsa da uzayda faaliyet gösterebilmek halen büyük yatırımlar gerektiriyor. Artemis anlaşması uzaydaki gruplaşmayı gösteren ilk anlaşma niteliğindedir. Her ne kadar Artemis Anlaşması’nın barışçıl amaçlarla yapıldığı söylense de maddelerdeki yasal boşluklar ve tartışmalı konular nedeniyle anlaşma, imza koyan ülkelerin çıkarlarını önceleyen, diğerlerini ise dışarıda tutan bir yaklaşımla hazırlanmıştır. ABD belirli bir grup ülkeyle bu anlaşmayı imzalayarak uzayda gruplaşmanın ve cepheleşmenin önünü açmış, Rusya ve Çin gibi diğer ülkeleri de kendi karşısında konumlandırarak uzay rekabetini kızıştırmıştır. YUNANİSTAN’IN AMAÇLARI VE BÖLGESEL GÜÇ ABD’nin Yunanistan’da halihazırda deniz ve hava üsleri ile birçok askeri üste kullanım hakkı bulunmaktadır. Ülkesinde ABD’ye açtığı alanın karşılığında Yunan makamları ABD’den, Türkiye’nin atabileceği muhtemel bir adım karşılında caydırıcı rol oynamasını ve gerekirse Yunanistan’ın yanında yer almasını talep ediyor. REKLAM ABD’yi yetkililer ise iki ülke arasında artan askeri işbirliğinin Türkiye’ye karşı olmadığını her fırsatta dile getirirken, diğer yandan Yunanistan’ın Ege’deki GKRY’nin Doğu Akdeniz’deki haklarının ihlal edilemez olduğunu vurguluyorlar. Savunma İşbirliği Anlaşması’nın yenilenmesiyle birlikte, ABD’nin Yunanistan üslerindeki askeri varlığı kuvvetlendirilmiş, ortak tatbikatların sayısı ve kapsamı genişletilmiş, Yunan Ordusu’na Amerikan araç ve teçhizatı hibe edilmiş ve Amerikan donanmasının Yunan limanlarında görünürlüğü artmıştır. Yunanistan, Türkiye’ye karşı ittifak içinde olduğu bölge ülkeleri ile askeri işbirliği kapsamında egemenliği altında bulunan gayri askeri statüdeki adalarda ana teması Türkiye ile savaş senaryoları olan tatbikatlar gerçekleştirmeye devam ediyor. İşte bunun için Türkiye, etkili bir hava vurucu gücüne, aynı zamanda etkili ve caydırıcı hava savunma sistemine ihtiyaç duymaktadır.