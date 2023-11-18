Türkiye'nin tek "Pan Parks" statüsüne sahip Küre Dağları'nda mest eden sonbahar manzarası
Türkiye'nin tek "Pan Parks" statüsüne sahip Küre Dağları Milli Parkı, sonbahar renklerine büründü. Eşsiz doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine masalsı görüntüler sunan milli park, havadan görüntülendi.
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Batı Karadeniz’de sonbaharın son günlerinde doğada yeşilin yerine sarı ve turuncu tonlar hakim olmaya başladı.
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Kastamonu sınırlarında yer alan ve Türkiye’nin tek "Pan Parks" (Korunan Alan Sertifikalandırma Sistemi) sertifikalı Küre Dağları Milli Parkı içerisinde yer alan Küre Dağları'ndaki Ersizlerdere Tabiat Parkı da sonbaharda rengarenk oldu.
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Ahşap köy evleri, sessizliği ve doğal yaşamıyla dikkati çeken Ersizlerdere Tabiat Parkı, yeşil doğası ve coğrafi güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlere görsel şölen sunuyor. Türkiye'nin birçok ilinden gelen vatandaşlar tarafından ziyaret eden tabiat parkında sonbaharda oluşan kartpostallık manzara dron ile havadan görüntülendi.
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“BURASI DOĞA HARİKASI BİR YER"
Ziyaret ettikleri parkta, eşsiz bir manzara ile karşılaştıklarını ifade eden Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencisi Elif Özdemir, “Şu anda çok güzel bir doğa harikasının bulunduğu Ersizlerdere Tabiat Parkındayız. Ersizlerdere’de birçok kanyonlar şelaleler bulunuyor. Burası doğa harikası bir yer. Tabiat Parkına geldiğimizde ormanın güzellikleriyle karşılaştık, kesinlikle bu bölgenin görülmesini tavsiye ediyorum. 12 kilometrelik yolda yürüdük ancak fazla yorulmadık. Çünkü aşırı derecede fazlasıyla yürüdüğümüz yerler çok güzeldi. Etrafa bakınmaktan zaten yolun yorgunluğunu hiçbir şekilde hissetmedik. Yürüyüş sırasında birçok fotoğraflar çekindim, videolar aldım. Hepsini sayfamda paylaşacağım” dedi.
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“YEŞİLİN HER TONUNU GÖREBİLİRSİNİZ"
Ersizlerdere Kalkınma Eğitim ve Eko Turizm Derneği Başkanı Mustafa Çağır ise “Küre Dağlarına ismini veren ve içerisinde İstiklal Yolu Milli Parkı bulunan devamında ise Ersizlerdere Kanyonu’nun ülkemizin 252. tabiat parkı ilan edildiği bölgedeyiz. Burada yeşilin her tonunu görebilirsiniz. Küre Dağlarına ismini veren ilçemiz, bakır ocağıdır ve bakır madenlerinin merkezidir. Bir ticaret merkezi olması sebebiyle bölgemiz Pan Parks statüsünde bulunuyor. İnsan elinin değmediği alanlar ve Türkiye’nin sonbahar manzaralarının en güzel görüldüğü yer oluyor. Yeşilin her tonunu burada görebiliyorsunuz. Ersizlerdere Tabiat Parkı’na gelen misafirlerimiz, yeşilin her tonunun görüldüğü bu sonbahar manzarasından etkilenmektedir. İnşallah burayı ziyaret edenler, döndüklerinde çevresine bu bölgeyi tanıtacak ve her geçen gün bölgemizin ziyaretçi sayısı ve turist sayısı artarak devam edecek” diye konuştu.
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“DOĞASI ÇOK GÜZEL, HALKI DA DOĞAYI ÇOK GÜZEL KORUMUŞ"
Balıkesir’den Kastamonu’ya gezmeye gelen Satiye Sezer de, “Manzarayı tarif edemiyorum. Bakıp kaldık, nutkumuz tutuldu. Biz Balıkesir’de yaşıyoruz. Bir ağaca, bir dala hasret yaşıyoruz. Büyük büyük binaların içerisindeyiz. Buradaki insanlarında çok şanslı olduğunu düşünüyoruz. Doğası çok güzel. Halkı da doğayı çok güzel korumuş. Tebrik ediyorum, doğaya tamamen saygı gösterilmiş. Bir ananın sesini duymuşlar, tabiat ananın çağrısını dinlemişler. Buradaki halk ona göre hareket etmiş. Tabiat anayı üzmemiş, kırmamışlar, bölgenin korunmasından bu belli oluyor. Tebrikler” ifadelerini kullandı.
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Kastamonu Üniversitesi'nde eğitim gören Berivan Güngör ise “Bugün hava çok güzel. Sonbahar mevsimindeyiz. Tam flora faunanın çok güzel olduğu bir zamandayız. Bizlerde sonbahar renklerini görmek için Ersizlerdere Tabiat Parkına geldik. Burada çok güzel vakit geçiriyoruz” diye konuştu.
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