Türkiye’nin Somali’deki adımları Eş-Şebab’a "taktik değiştirtti"

25 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dergide 4 yazarın ortak kaleme aldığı makalede, Türkiye’nin Somali’de uyguladığı güvenlik ve ekonomi politikaları ele alınarak, terörle mücadelede “yumuşak gücün” de kullanıldığı, halkın ulusal orduya ve Türkiye’ye desteğinin pekiştirildiği ifade edildi.
Türkiye’nin 2011 yılından bu yana Somali’deki ulus inşasına ve ekonomik kalkınmaya önemli katkıda bulunduğuna işaret edilen makalede, Afrika Birliği güçleri çekildikten sonra güvenliği sağlayacak ulusal ordunun kapasitesinin artırılmasına yoğun çaba harcandığı belirtildi.
Makalede, Somali askeri gücünün eğitilmesi ve donatılmasının terör örgütü Eş-Şebab’ın taktik değiştirmesine yol açtığı aktarılarak örgütün sivillere yönelik büyük çaplı saldırılara ve ülkedeki Türk çalışanları hedef almaya başladığı vurgulandı.
Türkiye’nin ekonomik ve sosyal alanlarda verdiği desteğin, aynı zamanda terörle mücadele stratejisinin ana parçalarından birini oluşturduğuna yer verilen makalede, bunun ülkedeki yabancı güçlerin geçmişteki başarısız uluslararası politikalarını unutturduğu ve terör örgütlerine yönelik yerel desteğe engel olduğu ifade edildi.
Makalede, “Türkiye’nin stratejisi Eş-Şebab’ın operasyonel rotasını önemli ölçüde etkiledi. Eş-Şebab doğrudan bir düşman olarak algılayarak, Türkiye’nin çıkarlarını ve Türk kalkınma projelerini hedef almaya başladı.” ifadesi kullanıldı.
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