Paris Olimpiyat Programı 4 Ağustos Pazar günü için belli oldu. 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye, 18 dalda 54'ü kadın, 47'si erkek olmak üzere toplam 101 sporcuyla temsil ediliyor. Milli sporcularımız altın madalya için mücadele ediyor. Spor severler ise günlük olarak programı araştırıyor. Peki, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda bugün hangi Türk sporcular yarışacak, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 4 Ağustos Olimpiyat programı…