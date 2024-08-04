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        Haberler Bilgi Spor Türkiye Olimpiyat Programı 4 Ağustos Pazar: Paris 2024 Olimpiyat Oyunları 4 Ağustos programı ile bugün hangi Türk sporcular yarışacak, saat kaçta, hangi kanalda?

        Olimpiyat Programı 4 Ağustos Pazar: Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bugün hangi Türk sporcular yarışacak, saat kaçta?

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları birbirinden çekişmeli müsabakalarla devam ediyor. Türkiye, 101 sporcu ile Paris 2024'te yer alıyor. Paris Olimpiyat Programı 4 Ağustos Pazar bugün için belli oldu. Sporcularımız bugün 8 farklı branşta mücadele edecek. ''Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bugün hangi Türk sporcular yarışacak, saat kaçta, hangi kanalda'' sorusunun yanıtı sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, 4 Ağustos Pazar olimpiyat programı...

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        Habertürk
        Giriş: 04.08.2024 - 09:38 Güncelleme: 04.08.2024 - 12:24
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        • 1

          Paris Olimpiyat Programı 4 Ağustos Pazar günü için belli oldu. 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye, 18 dalda 54'ü kadın, 47'si erkek olmak üzere toplam 101 sporcuyla temsil ediliyor. Milli sporcularımız altın madalya için mücadele ediyor. Spor severler ise günlük olarak programı araştırıyor. Peki, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda bugün hangi Türk sporcular yarışacak, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 4 Ağustos Olimpiyat programı…

        • 2

          TÜRKİYE’NİN 4 AĞUSTOS OLİMPİYAT PROGRAMI

          4 Ağustos Pazar günü Türkiye’nin olimpiyat programı şöyle:

          10.00: Türkiye - İtalya C Grubu karşılaşması | Voleybol

          10.30: Sena Can - Kadınlar skeet eleme | Atıcılık

          10.30: Mete Gazoz - Erkekler bireysel | Okçuluk

          11.22: Ulaş Berkim Tümer - Erkekler bireysel müsabakaları

          12.16: Esra Yıldız Kahraman - Jucielen Romeu (Brezilya) | Boks

          13.05: Yiğit Yalçın Çıtak - Ilca 7 - 7 ve 8’inci yarış | Yelken

          13.05: Alican Kaynar - Beste Kaynakcı - Nacra 17 karışık takım 4-6’ncı yarış | Yelken

          13.33: Derin Atakan - Kadınlar formula kite 1-4 yarış | Yelken

        • 3

          15.35: Ecem Güzel - Ilca 7 ve 8’inci yarış | Yelken

          16.00: Adem Asil - Erkekler finali | Jimnastik

          16.30: Sena Can (yükselme) - Kadınlar skeet final | Atıcılık

          17.34: Hatice Akbaş - Aeji Im (Güney Kore) - Kadınlar 54 kilo yarı final | Boks

          18.05: Deniz Çınar - Lara Nalbantoğlu - 470 karışık takım 5’inci ve 6’ncı yarış | Yelken

          Saat 19.37: Kuzey Tunçelli - Erkekler 1500 metre serbest stil final | Yüzme

          Saat 20.55: Buse Savaşkan - Kadınlar yüksek atlama final | Atletizm

        • 4

          2024 PARİS OLİMPİYAT OYUNLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

          Fransa'nın başkenti Paris'in ev sahipliği yaptığı 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışı, 26 Temmuz'da Sen Nehri'nde yapıldı ve böylece Olimpiyat Oyunları tarihinde ilk kez açılış töreni, müsabakaların yapılacağı stadyumun dışında gerçekleşti.

          Olimpiyatlar 11 Ağustos tarihinde tamamlanacak.

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