Türkiye’nin internet çıkmazı! Fiyatlar uçuyor hızlar sürünüyor

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Türkiye'de haberleşme ve internet konusunda fiyat ve hız-kapsama tartışmaları devam ederken yeni bir zam haberi bu tartışmaların tam da göbeğinde bomba etkisi yarattı.

Türk Telekom’un internet servis sağlayıcısı TTNET, 2024 yılında ikinci kez tarife fiyatlarına zam yaparak tüketicileri şaşırttı. En düşük taahhütsüz ve limitsiz internet paketi olan “12 Mbps’ye kadar” internet paketinin fiyatı 650 TL’den 755 TL’ye yükseldi. Bu artış, özellikle taahhütsüz müşterileri ve yeni aboneleri etkileyecek.

HIZ KONUSUNDA DÜNYADA 105. SIRADA!

Bu fiyat artışları, Türkiye’nin internet hızı konusunda dünya sıralamasında oldukça geride kalmasına karşın gerçekleşmeye devam ediyor. Bu geride kalış hızın düşük olmasına rağmen fiyatların artışını adaletsizlik olarak görülmesine kadar gidiyor ve özellikle sosyal medyada ciddi tepkilere sebep oluyor. Speedtest Global Index’e göre, Türkiye sabit internet hızı ortalamasında 178 ülke arasında 105. sırada yer alıyor. Mobil internet hızında ise biraz daha iyi bir konumda olup, 59. sırada bulunuyor. Ancak bu rakamlar, Türkiye’nin internet hızının birçok Avrupa, Afrika, Orta ve Güney Amerika ülkelerinin gerisinde olduğunu gösteriyor.

Türkiye’deki internet kullanıcıları, dünya standartlarında bir internet hizmeti deneyimlemekten uzak, yüksek fiyatlar ödemek zorunda kalıyor. Bu durum, dijital erişim ve fırsat eşitliği açısından ciddi endişeler doğuruyor. Uzmanlar, internet hızının ve erişilebilirliğinin, bir ülkenin ekonomik büyümesi ve sosyal kalkınması için kritik öneme sahip olduğunu vurguluyorlar. Türkiye’nin bu alanda atması gereken önemli adımlar bulunuyor. TTNET fiyatların 1 Temmuz 2024'ten itibaren güncelleneceğini açıkladı. Toptan İnternet Tarife Güncellemesi Hakkında Bilgilendirme:



Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom olarak, yeni nesil teknolojilerin ihtiyaç duyduğu altyapıyı sağlamak adına 81 ilin her köşesinde fiber altyapı yatırımlarımızı ara vermeden sürdürüyoruz.



1… — Türk Telekom (@TurkTelekom) June 6, 2024