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Yılın 2'inci çeyreğinde küresel makro gündem, bir önceki çeyrekteki gelişmelerden etkilenmeye devam etti.

Batı ülkelerinde yükselene enflasyon, merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında başlattığı agresif para politikaları ve ABD'nin resesyon tehdidi ile karşı karşıya kalması gibi global gelişmelerin etkisi küresel girişim dünyasına da yansıdı.

KPMG Türkiye M&A ve 212 ekiplerinin iş birliğiyle hazırlanan ve Nisan-Haziran dönemini kapsayan 'Türkiye'nin Girişim Ekosistemi Yatırımları' raporuna göre küresel çapta ekonomik faaliyetlerde ve girişim ekosistemi yatırımlarında görülen yavaşlamaya rağmen 2'inci çeyrek Türkiye girişim ekosisteminde rekora sahne oldu.

Rapora göre, bu çeyrekte 82 işlem ile bir çeyrekte tüm zamanların en yüksek işlem sayısına ulaşıldı. Kırılan rekorda, tohum yatırımların işlem adedinin bir önceki çeyreğe kıyasla yaklaşık iki kat artış göstererek 61'e ulaşması etkili oldu. Girişimlere yapılan toplam yatırım tutarı ise 87 milyon dolar olarak açıklandı.

'TOHUM YATIRIMLAR DÜNYADA AZALDI TÜRKİYE'DE ARTTI'

KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı Lideri Gökhan Kaçmaz, ekosistemdeki mevcut gelişmeler ile ilgili olarak, "Küresel girişim finansmanı, 2022'nin ilk çeyreğine göre yüzde 26, 2021'in ikinci çeyreğine göre yüzde 27 düşerek 120 milyar dolarlık bir işlem hacmi kaydetti. 2022'nin ikinci çeyreğinde dünya çapında toplam 6 bin 729 girişim finanse edilirken bunların 103'ü unicorn girişimler oldu" dedi.

Bu dönemde tüm yatırım aşamalarında (tohum aşaması, erken aşama ve ileri aşama yatırımlar) bir gerileme yaşandığını aktaran Kaçmaz, "Buna karşın, tohum yatırımları Türkiye'deki girişim ekosisteminin en güçlü yapı taşlarından biri olmaya devam ediyor. Küresel tohum yatırımlarındaki yavaşlamaya rağmen, Türkiye'deki tohum yatırımlarının sayısındaki artış, girişim ekosisteminin gerilemenin olduğu dönemlerde bile yüksek potansiyelini ve büyüme görünümünü güçlü bir şekilde koruduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

'GELİŞMELER UMUT VERİCİ'

212'nin Kurucu Ortağı Ali Karabey de, "2022 2'inci çeyreğinde Türkiye'de girişimlerin aldığı yatırımlar 87 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yaptığımız analizde, tüm dönemlerden Getir ve Dream Games'in mega yatırım turlarını çıkardığımızda, 2'inci, çeyreğin bir önceki çeyrekten sonra en yüksek yatırım hacminin gerçekleştiği çeyrek olduğunu görüyoruz. Gerçekleşen işlem sayısı olarak baktığımızda ise 2021'in 3'üncü çeyreğinden sonra 82 işlemle tüm zamanların en yüksek işlem sayısı bu çeyrekte gerçekleşti. Dünyada gördüğümüz yavaşlama dönemine rağmen olumlu gelişmelerin olması umut verici" diye konuştu.

EN FAZLA İŞLEM 'SAAS' ALANINDA GERÇEKLEŞTİ

Rapora göre, en fazla işlem sayısı 10 işlem ile SaaS (hizmet olarak yazılım) sektöründe gerçekleşirken, bunu sırasıyla 9 işlem ile fintech ve 7 işlem ile e-ticaret sağlayıcısı sektörleri takip etti.

Toplam işlem hacmi açısından ise e-ticaret sağlayıcısı 45.3 milyon dolar ile en yüksek işlem hacmine sahip olurken, bunu 40 milyon dolar ile ulaşım sektörü ve 10 milyon dolar ile SaaS dikeyleri izledi.

İşlem hacmi olarak en büyük on işlem, toplam işlem hacminin yüzde 76'sını oluşturdu. Tohum yatırımları ise 139 milyon dolarlık işlem hacminin yüzde 38'ini oluşturarak en yüksek paya sahip olurken, satın alma işlemleri yaklaşık yüzde 37'lik bir pay elde etti.