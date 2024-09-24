Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulaması başlayacak mı, kaldırıldı mı?
Kış mevsiminin yaklaşmasıyla beraber Türkiye'de saatler geri alınacak mı merak ediliyor. Kış saati uygulaması gün ışından daha fazla yararlanmayı sağlıyorken akşam saatlerinde ise daha erken hava kararıyor. Peki Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulaması başlayacak mı, kaldırıldı mı?
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Avrupa’da kış saati uygulamasına geçilmesine kısa süre kala Türkiye’de saatler geri alınacak mı merak ediliyor. Gün ışığından daha fazla faydalanmak amacıyla ülkemizde kış saati uygulaması yıllardır kullanılmıyor. İşte konuya yönelik detaylar
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TÜRKİYE'DE KIŞ SAATİ UYGULAMASINA GEÇİLECEK Mİ?
Türkiye'de kış saati uygulamasına geçilmeyecek. Bu yüzden saatler geri alınmayacak.
Kış saati için 14 Mart 2016 tarihli ve 8589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda bulunan "30 Ekim 2016 Pazar günü saat 04.00'ten itibaren bir saat geri alınması" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
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