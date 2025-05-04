Türkiye’de havalar ısınmaya hazırlanıyor, bir süredir güney bölgeler ılık ilkbahar havası yaşarken, Marmara, Karadeniz ve Anadolu geneli soğuk ve doğu bölgeler yağışlı havaların etkisindeydi. İstanbul 12°C hissederken İzmir, Antalya 22°C gibi hissedilen sıcaklıklardaydı.

Bu durum yeni haftada değişiyor, Akdeniz üzerinden gelecek yeni sıcak hava dalgası ile Marmara ve Karadeniz dahil ülke genelinde 20°C’leri aşıp, yer yer 30°C’lere ulaşıyoruz. Geceler ise soğuk olmayı sürdürecek.

5 Mayıs Pazartesi günü Doğu Anadolu ve yer yer Doğu Akdeniz hariç, Türkiye genelinde güneşli bir hava olacak ve hava sıcaklıkları hissedilir biçimde artıyor.

Marmara’da gündüz Edirne 30°C’ye, Çanakkale 28°C’ye ulaşabilir. İstanbul ise 22-23°C’lere yükselerek günlerdir ensesinde hissettiği soğuk rüzgardan kurtuluyor.

Gecenin en düşük sıcaklıkları ise Marmara’da 9-10°C’lerde, pencereleri açınca evlere serin hava dolacak. 5 Mayıs ile başlayan yeni haftada gündüz batı ve güney bölgelerde 20°C’nin altında şehir kalmıyor.

Yaşanan Mart ayında ülkemizi 4-5 gün süreyle etkisi altına alan o sıcak hava dalgası, sıcaklıkları 30°C’lere çıkarmıştı, ağaçlar çiçeklendi ve herhalde Nisan iyice sıcak geçecek beklentisi oluşturdu. Ancak tarihe göre sıra dışı bir soğuk hava dalgası ile 2025 Nisan ayında, Türkiye’nin her coğrafi bölgesinde ve çok çeşitte tarım ürününde zirai don yaşandı. Gece sıcaklıkları Anadolu’da yer yer -15°C’lere kadar düşmüştü.

Haftalardır en az güneş teması olan bölgelerden Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun sınıra yakın merkezleri, yeni hafta güneşi görüyor. Samsun, Ordu 24°C’lere çıkarken Trabzon, Rize ve Artvin gündüz 22°C’ye kadar ısınabilecek. Karadeniz’e ilkbahar geliyor.

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Doğu Anadolu’da yağışlar 5-6-7 Mayıs tarihleri gök gürültülü yağmur halinde sürecek, Elazığ-Erzincan arasında iri taneli dolu yağışları kaydedilmişti. Yeni haftanın ilk 3 günü özellikle Şırnak-Hakkari ve çevresinde şiddetli yağabilir. Ağrı-Van-Iğdır çevresinde ise yağışlar lokal olarak, salı gününden itibaren zayıflayarak sürecek, 8 Mayıs Perşembe itibari ile bu alanda da kesilecek görünüyor.