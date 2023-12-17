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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Türkiye, yerli tasarım başvurusunda dünyada 2. sıraya yükseldi - Teknoloji Haberleri

        Türkiye, yerli tasarım başvurusunda dünyada 2. sıraya yükseldi

        Türkiye, 2022 yılı itibarıyla yerli tasarım başvuru sayısında dünyada 2. sırada yer alıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 15:31 Güncelleme: 17.12.2023 - 15:31
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin, 2022 yılı itibarıyla yerli tasarım başvuru sayısında dünyada 2. sırada yer aldığını belirterek, "Hedefimiz, tasarım, marka, katma değer zincirini güçlendirmek" ifadesini kullandı.

        Kacır, "2023 Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporu"na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

        Bakan Kacır, "Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünün yayımladığı 2023 Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporu verilerine göre Türkiye, 2022 yılında yerli tasarım başvuru sayısında dünyada 2. sırada yer alıyor. Hedefimiz, tasarım, marka, katma değer zincirini güçlendirmek" değerlendirmesini yaptı.

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