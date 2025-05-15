CEO Hulusi Acar, "Büyük resimde Türkiye’de kalıcı olmakla ve geleceğe yatırım yapmakla ilgileniyoruz"

.:MediaMarkt Türkiye, “Deneyim Şampiyonluğu” vizyonuyla perakende sektöründe dönüşüme öncülük ederken, Türkiye ekonomisine katkısını artırıyor. 2024 yılında 102 mağaza, 4.000 çalışan ve 8 milyon MediaMarkt Club üyesiyle sektör liderliğini sürdüren şirket, Avrupa’da Almanya’nın ardından en yüksek satış performansına sahip ikinci pazar konumuna yükseldi. MediaMarkt Türkiye CEO’su Hulusi Acar, 2025’te omnichannel deneyimi güçlendireceklerini ve Türkiye’ye yatırımlarını sürdüreceklerini belirtti.

AVRUPA’DA TÜRKİYE’NİN GÜCÜ

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MediaMarktSaturn’ün 2024’te 22,4 milyar Euro. MediaMarkt Türkiye, bu başarıda önemli bir pay sahibi. Acar, Türkiye’nin Avrupa’daki 11 ülkeden 9’unu geride bırakarak Almanya’dan sonra ikinci büyük pazar olduğunu vurguladı. Çalışan bağlılığında da Avrupa birincisi olan MediaMarkt Türkiye, kazandığını ülkeye yatırım olarak döndürmeye devam ediyor.

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"HER BİR MAĞAZA EN AZ 1 MİLYON EURO"

MediaMarkt Türkiye, ülkeye yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. CEO Hulusi Acar, her bir mağazanın yaklaşık 1 milyon Euro’luk yatırım gerektirdiğini belirterek, “Büyük resimde Türkiye’de kalıcı olmakla ve geleceğe yatırım yapmakla ilgileniyoruz” dedi. Acar, 5-6 yeni mağaza açılışının yaklaşık 300 kişiye istihdam sağladığını, bu sayıya kargo ve güvenlik personellerinin de dahil olduğunu ifade etti.

OMNİCHANNEL İLE BÜYÜME MediaMarkt, online ve offline kanalları entegre eden omnichannel vizyonuyla perakendenin geleceğini şekillendiriyor. Acar, 2025’te tüketici elektroniği pazarının 1 trilyon TL’yi aşacağını öngörerek, mobil uygulamanın bu deneyimin merkezinde yer aldığını belirtti. Mobil uygulama gelir payı yüzde 26’dan yüzde 41’e yükselirken, indirilme oranı 3,5 kat arttı ve satışlar yüzde 208 büyüdü. TEKNOLOJİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MediaMarkt, yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş hizmetler sunuyor. AI chatbot ve Hediye Bulucu gibi yeniliklerle müşteri deneyimini zenginleştiren şirket, yenilenmiş cihazlarla döngüsel ekonomiye katkı sağlıyor. Ayrıca, Blindlook teknolojisiyle görme engelli bireylere sesli yönlendirme sunularak 46.000 kişiye ulaşıldı. EŞİTLİKÇİ SİSTEM Kadın istihdamında yüzde 50 hedefiyle eşitlikçi bir ekosistem yaratmayı amaçlayan MediaMarkt, TEGV iş birliğiyle deprem bölgesinde 8 bin çocuğa eğitim verdi. Hedef, 4 yılda 24 bin çocuğa ulaşmak. Yerli markaları destekleyen şirket, sürdürülebilirlik vizyonuyla geleceğe yatırım yapıyor. 100 TELEFONDAN 5'İ YENİLENMİŞ CİHAZ MediaMarkt Türkiye, sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda yenilenmiş cihaz pazarında da hizmet verdiğini belirtti. Kullanılmış akıllı telefonları yenileyerek döngüsel ekonomiye katkı sağladığını vurgulayan şirket, bu konuda seçici davrandığını da açıkladı. CEO Hulusi Acar, yenilenmiş cihazlara yönelik titiz bir süreç izlediklerini ve toplam cep telefonu satışlarının yüzde 5’inin bu kategoriden geldiğini belirtti. Acar, “Aldığımız cihazların sadece yüzde 15’ini yenileyip satışa sunuyoruz” ifadelerini kullanarak, bugüne kadar 200.000 eski cihazın ekonomiye kazandırıldığını ve 27 bin yenilenmiş cihazın tüketicilerle buluşturulduğunu ifade etti.