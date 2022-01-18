AA

Türk Sağlık Turizmi Derneği (TÜSATDER) Başkanı Servet Terziler, AA muhabirinin sağlık turizmi ve 2023 hedeflerine ilişkin sorularını yanıtladı.

Son 10 yıllık dönemde sağlık turizminin Türkiye'de büyük bir ivme yakaladığını aktaran Terziler, 2021 yılında sağlık turizmi ile ülkeye 2,1 milyar dolarlık girdi sağlandığını vurguladı.

Servet Terziler, 2010 yılından itibaren özellikle saç ekiminde Türkiye'ye ciddi bir ilgi olduğunu belirterek, "Türkiye'deki saç ekimine ilk teveccüh eden Arap müşteriler oldu ve biz Taksim'de, İstiklal’de, Sultanahmet'te, boğazda bandanalı Arap müşterileri gördük. Algımıza da öyle oturdu. Ama aslında son 5 yılda Avrupalıların sayısı daha çok arttı. Çünkü Avrupa'da yaşayan Arap müşteriler de bize geldi. Onlardaki sonucu gören Avrupalılar da bu dalga dalga yayıldı." diye konuştu.

Avrupa müşterisinin de Türkiye'deki saç ekim tedavisine çok güvenip bazen 5'li, 10'lu gruplar halinde tedavilerini yaptırmaya geldiğini anlatan Terziler, "Orana bakıldığı zaman net bir şekilde yüzde 70 Avrupa'dan, yüzde 30 Arap dünyasından gelenlerin olduğunu söyleyebilirim." bilgisini verdi.

"2022 VE 2023 YILLARI TÜRKİYE'NİN SAĞLIK TURİZMİNİN ŞAHLANMA YILI OLACAK"

TÜSATDER Başkanı Terziler, sektör olarak dikey büyüme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, bir yandan makine altyapısını yenilerken bir yandan da deneyimli ve tecrübeli insan istihdamı konusunda kendilerini güncellediklerini kaydetti. Sağlık turizmi sektörünün 2019’da 3 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaştığını ve 2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildiren Terziler, "Sektör pandemi nedeniyle 2020 yılını 2019’a göre yüzde 65 düşüş ile kapattı. 2021 yılının ilk altı ayında da aynı oranda düşüş gözlemlendi. Ama normalleşmenin de etkisiyle 2021 yılının son çeyreğinde sektörümüz atağa kalktı ve 2021 yılında ülkemize sağlık turizmi ile 2,1 milyar dolarlık bir döviz kazancı sağlandı." ifadelerini kullandı.

Terziler, Kovid-19 salgınının bitmesiyle ekstra bir canlılık beklediklerini söyleyerek 2022 ve 2023 yıllarının Türk sağlık turizmi için şahlanma yılı olacağına inandığını vurguladı.

Salgın döneminde hem kamu hem özel sektörün altyapısı ve özverisi ile çok güzel bir kenetlenme örneği gösterdiğini belirten Terziler, "Gerek Türk toplumunun gerekse dünya toplumunun sağlıkta yüreğine su serpti. Salgının özellikle 2022 ve 2023’te stabil hale geçip düşüşe başladığı dönemde bizim sağlık yatırımlarımıza devam ederek yeni başarılara imza atacağımıza inanıyorum. 2022 yılında öncelikle kayıplarını telafi etmeyi amaçlayarak yola çıkan sektörümüzün 5 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşmayı hedeflediğini söyleyebilirim." şeklinde konuştu.

"EN AZ 15 BİN ELEMAN AÇIĞIMIZ VAR"

Servet Terziler, kalifiye ve yabancı dil bilen personel bulma noktasında sıkıntı çektiklerini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'de günde ortalama 2 bin saç ekimi işlemi yapılıyor. Her vaka başına 1 destek elemanı olması gerektiğini düşünüyorum. Bu alanda en az 15 bin eleman açığımız var. Ara eleman denilen hizmet erlerinin yetiştirilmesi ile alakalı ortak kalite programı çalıştayı düzenledik. Burada öncelikle ara elemanın ifade olarak destek elemanı olarak değiştirilmesi konusunda karar aldık. Destek elemanı ise doktora, destek veren hasta ve doktor arasında bir köprü görevi gören bir birey olduğunu tanımladık.

Bu insanlar özellikle İstanbul’da nispeten bulunmasına rağmen Türkiye’nin 81 ilinde sağlık turizmi yapıldığını düşündüğümüz zaman destek elemanlarında hem sayı olarak hem de kalite olarak ciddi sorunlarımız olduğunu görüyoruz. Mümkün olduğu kadar fakültelerde, 2 yıllık programlarda en az 1 yabancı dil ile sağlık turizm destek uzmanı programları planlandı. Çalıştay raporlarımızı YÖK’e ilettik. Birebir çalışma yapmak yerine direkt karar merciinden bu işi çözme gayreti içerisinde olacağız."

Terziler, özellikle şehir hastanelerinin iyi oturmasıyla birlikte Türkiye'nin sağlık turizminde dünyanın en önemli merkezlerinden birisi haline geleceğinin de altını çizdi.