Hollanda merkezli tur operatörü Corendon, koronasız tatil satışlarına başlayacağını duyururken ilk etapta Türkiye'ye yönelik çalışmalarına başlıyor.
Şirketten yapılan açıklamada, tatil satışlarının Corendon'un tüm yolculuğu kontrol edebileceği durumda olması kaydıyla gerçekleşeceği duyuruldu. Dolayısıyla tatiller, şirketin Antalya'da sahibi olduğu oteller için geçerli, uçuşlar da Corendon grubunun hava yolu şirketiyle yapılacak.
Amsterdam'daki otelinde bir test merkezi kurduğu belirtilen Corendon, pilotlar, kabin memurları, transfer görevlileri de dahil olmak yüzlerce çalışanına uzman doktorlarla koronavirüs testi yaparken Schiphol Havalimanı'nı yakınlarındaki bir diğer otelinde de, 50 euro karşılığında uçuş öncesinde yolcularına Covid-19 testi uygulayacak.
Corendon tarafından yapılan açıklamada ise tatile uygun müşterilerine, otelden Antalya'da sahip oldukları 3 otele varana dek dış dünyayla bağlantılarını kesecek şekilde yolculuk ayarlaması yapılacağı belirtildi. Testten geçmemiş kimseyle temas sağlanmayacağı için uçuş esnasında da maske ve sosyal mesafe zorunluluğu aranmayacak ve uçaktaki yemek servisi de normal şekilde sürecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı geçen ay başlatılan sertifikasyon çalışmasıyla Türkiye'ye sağlıklı turizm yapılmasına dönük bir adım atmıştı. 132 maddelik kriter belirleyen bakanlık bu doğrultuda tesislere sertifika vereceğini duyurmuştu.
Bakan Mehmet Nuri Ersoy, “Bu yıl beklentiyi yüksek tutmamak lazım. Ama ben bu yıl için otellerin yüzde 50-60’ını açabilirsek, iyi olacağını düşünüyorum” demişti.
Corendon CEO'su Steven van der Heijden yapılan açıklamada, “1.5 metrelik mesafe ve maske zorunluluğu olan tatil bizim için bir tatil değildir. Müşterilerimizin tatil boyunca otellerinde özgür olmasını istiyoruz ve bunu 26 Haziran tarihinden itibaren sağlayabileceğimizi düşünüyoruz" derken, tek şartın otelden asla ayrılmamak olduğunun altını çizdi.
Daha önceki deneyimlerine atıfta bulunan Corendon'un tepe yöneticisi, "Müşterilerimiz otellerden genelde ayrılmıyor çünkü hem yeme içme hem de eğlence olarak oteller her şeyi karşılıyor. Dolayısıyla tatilcilerin büyük bölümünün istekli olacağını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.
Diğer ülkelerdeki otoritelerle de görüştüklerini belirten Corendon yetkilileri, kendi otellerinin olduğu İspanya'nın Ibiza ve Karayipler'de bulunan Curaçao için de çalışma yürüttüklerini belirtti. Sicilya ve Sardinya'nın da adaylar arasında yer aldığı belirtildi.
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