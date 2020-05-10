Kültür ve Turizm bakanı Mehmet Ersoy CNN Türk'te katıldığı programda gündeme dair açıklamalar yaptı. "Dört ayrı komisyon yaptık, 132 maddelik bir kriter belirledik konaklama ve restoranlar için. Şu an itibari ile de tga.gov.tr’de yayınlandı kriterler orada madde madde var." dedi

"SERTİFİKASYONDA TEMEL KRİTER SOSYAL MESAFE"

Dört ayrı komisyon yaptık, 132 maddelik bir kriter belirledik konaklama ve restoranlar için. Şu an itibari ile de tga.gov.tr’de yayınlandı kriterler orada madde madde var. Personelinize pandemi eğitimi vermeniz gerekiyor. Sertifikasyonda temel kriter sosyal mesafe. Sertifikayı almak zorunlu değil ama bir çok işletmenin alacağını düşünüyorum. Denetim firmaları her ay düzenli denetliyor olacaklar, sertifika belgesinde bir karekod olacak o karekodu okuttuğunuz zaman o işletmenin denetim geçmişini görebileceksiniz.

Bu sertifikayı alan turizm tesisi uluslararası kuruluşlar tarafından olmazsa olmaz diye nitelendirilen önlemlerin tamamı burada uygulanıyor ve denetliyor anlamına gelecek bu sertifikalar.

Bu sertifikasyon yeterli değil, biz Salı günü bunun genelgesini yayınlıyoruz, yarından itibaren Dışişleri Bakanımızla bir niyet mektubu hazırladık, bu niyet mektubunda bir davet içeriyor. O ülkenin vatandaşına yurtdışına çıkış izni verecek olan ilgili kurumlara gönderiyoruz bu mektubu. Türkiye’nin sağlık altyapımızın detaylarını yazdık, hastane kapasitelerimizi yazdık, ambulans sayılarımız, ventilatör sayılarımız bu mektubu bütün ülkelere pazartesi sabah gönderiyoruz. Dışişleri Bakanımızla aynı zamanda ilk etapta 70 ülkeye telefon trafiği başlatacağız.



Sertifikasyon içerisinde bu ağırlıklı turizm havalimanı olarak kullanacağımız yerlerde Sağlık Bakanlığımız test merkezleri oluşturuyor, yerli yabancı fark etmez buraya gelenlerin testini yapacağız.

"MAYIS SONU İTİBARİYLE İÇ TURİZM TRAFİĞİ BAŞLAYACAK"

Mayıs sonu itibariyle iç turizmle ufak ufak başlayacağız turizm trafiğine. Haziran’da birçok ülkede bu iş ufak ufak başlar, işte Orta Avrupa ülkeleri bazı Asya ülkeleri olsun bunlar Haziran ayı içerisinde aşamalı bir şekilde açılacağını düşünüyoruz Tarih ilerledikçe biz de takvim açıklayacağız bize bağlı bir konu değil bu belirli kriterler var. Bu sene beklentiyi yüksek tutmamak lazım, ama ben bu sene için otellerin yüzde 50’sini yüzde 60’ını açabilirsek iyi bir otel olduğunu düşünüyorum.

SUNUM ŞEKLİ DEĞİŞİYOR

"Açık büfelerde sunum şekli değişecek, siz almıyorsunuz sadece sunum şekli değişecek. Siz söyleyeceksiniz ne kadar isterseniz aşçı verecek. O sağlığın bir kriteri var. Açık büfe kalacak, sunum şekli değişecek."

- (Kongrelerin durumu) Biz bu hareketleri başlatacağız, kriterlere ilaveler olabilir azaltmalar olabilir. Aşama aşama gideceğiz, bunlar yeni normaller, hafta hafta açıklayacağız nasıl olduğunu göreceğiz ona göre açıklayacağız.

- Kruvaziyer turizminin yaz ortasına veya biraz daha sezon sonuna kayacağını düşünüyorum orada protokoller oluşmadı daha, GalataPort hazır ama bugün gelseler alabilecek kapasitede. 5 Nisan’a hazırdı, şimdi daha da hazır hale gelir, gemi yanaşıyorum dediği anda alabilecek durumda.

- Biz geçen sene bir halk plajı uygulamasına geçtik, bu bağlamda iki tane örneğini ücretsiz modern plajı yaptık. Şimdi bu seriye devam ediyoruz iki tane Belek ve Serik’te yapacağız.

"2023 HEDEFLERİMİZDE HALA İDDİALIYIZ"

- 2020 artık dünyanın uğradığı bir yol kazası olarak görelim, Turizm Geliştirme Ajanslarıyla birlikte çok iyi bir tanıtım kampanyası hazırladık bunu 16 Mayıs’ta yayınlamaya başlıyoruz. Biz hızlı bir şekilde toparlayacağız, bu seneki hedefimiz aslında 58 milyondu önümüzdeki sene de 63 milyonu geçeriz diye düşünüyorduk. Çok sıkıntılı bir durum olmazsa biz 2023 hedeflerimizde de hala iddialıyız, 75 milyon turisti tutturabiliriz.

- Charter olmuş tarifeli olmuş durumun içeriğini değiştirmiyor, havacılık söz konusu olduğu zaman da uluslararası otoritelerin alacağı kurallar çalışmaya başlayacak. Hava trafiği dünya ekonomisi için önemli, bunu başlatamazsanız sistem çöker, dijital iletişim bir yere kadar.

- Bu sene önceliğin fiyat olduğunu düşünmüyorum, hareketi başlatmanın öncelik olduğunu düşünüyorum. İkinci üçüncü aşamada fiyat hesabı yapılır ama şu aşamada bunu kimsenin düşüneceğini zannetmiyorum.

BEYOĞLU KÜLTÜR YOLU PROJESİ



- Bu projede GalataPort açıldığı zaman yeni bir cazibe haline gelecek. Burada oluşacak yeni trafiğin GalataPort’tan başlayarak Taksim AKM’ye kadar sürecek bir projemiz var. Buradaki ağırlıklı olarak da Bakanlığımıza bağlı ay da direk bakanlığın kurumlar bunlar. Öncelikli olarak Galata Kulesi’nde bir renovasyon yapacağız. Galata Kulesi bir Ceneviz yangın kulesidir, orada hiç restoran olmayacak, siz kuleye çıkacaksınız oradan baktığınız zaman gördüğünüz her şeyi aşağıya inerken katlarda müze halinde göreceksiniz. Birkaç ay içerisinde hayata geçirir uygulamaya başlarız, o meydanda çok aykırı bir bina var biliyorsunuz orayı kamulaştırıp yıkacağız, orası tekrar bir cazibe haline gelecek. Tost satma işi esnafın işi, oradaki esnaf kalacak, biz orayı müze haline getireceğiz.

- AKM'de 2021 yılında ilk sunum izletilir.