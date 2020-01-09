Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

TürkAkım doğalgaz boru hattının açılışı için Türkiye'ye gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendi makam arabasını da beraberinde getirdi.

Rusya dışına ilk kez Temmuz 2018'de Putin'in Helsinki seyahatinde çıkan siyah renkli limuzin, Türkiye ve dünya yollarına yabancı olması bakımından ilgi uyandırıyor.

Öyle ki, Rus otomobil üreticisi Aurus'un elinden çıkan Putin'in makam otomobili, markanın sedan modeli Senat temel alınarak Putin için özel geliştirildi.

Mayıs 2018'den beri Putin tarafından kullanılan araç, 6 bin 620 milimetre (mm) uzunluğa, 2 bin 20 mm genişliğe ve bin 695 mm yüksekliğe sahip.

Öte yandan, Putin'in limuzinin 4 bin 300 mm'lik aks mesafesinin ise kompakt hatchback modellerin uzunluğuna eşdeğer olması da dikkat çekiyor.

Otomobilin zırhlı gövdesinin ağırlığı ise 6 bin 200 kilogram olarak açıklanıyor. Fakat, Rusya Devlet Başkanı'nın makam otomobilinin güvenlik sistemleri hakkında henüz bir bilgi paylaşılmış değil.

Putin'e özel olarak geliştirilen otomobilde 6.6 litrelik V12 motorun görev yaptığı bildiriliyor. Bu motorun limuzine 849 beygir güç sağladığı aktarılıyor.

Otomobilin 9 ileri otomatik şanzımanı ise motorun gücünü dört tekerleğe birden aktarıyor.

TEPE KOLTUĞUNDA ESKİ DAİMLER YÖNETİCİSİ VAR

Öte yandan, Aurus Senat'ın standart versiyonlarında 4.4 litrelik çift turbolu V8 motor kullanılıyor. Bu motor otomobile 600 beygir güç sağlarken, 880 Nm tork üretiyor. Benzinli güç ünitesi 40 beygir güç üreten bir elektrik motoru ile desteklenmesi yönüyle de hibrit unvanı kazanıyor.

Bu versiyonun ölçüleri ise Putin'in makam otomobilinden ciddi farklar taşıyor. Öyle ki, uzunluğu 5630 mm olarak açıklanan otomobilin, dingil mesafesinin de 3300 mm olduğu belirtiliyor.

Aurus'un tepesinde ise Daimler'in eski yöneticilerinde Gerhard Hilgert bulunuyor. Hilgert, daha önce yaptığı açıklamalarda markayı Bentley ve Rolls-Royce ile rakip olarak konumlandırdıklarını belirtmişti.

SUV GELİŞTİRİYOR

Aurus'un Senat modeli haricinde bir de SUV model geliştirdiği ortaya çıktı. Komendant adı verilen modelin kaputunun altındaki ünite standart Senat ile bire bir aynı olması ile öne çıkıyor. Bu da, Rus SUV'un bir hibrit model olacağı anlamına geliyor.

Otomobilin fotoğraflarında kokpitin sedan kardeşten alındığı görülürken, kamuflajlı olarak testler gerçekleştiren SUV'un jantlarının ise 20 inch boyutunda olması bekleniyor.

Aurus çatısı altında Arsenal isimli bir Van üreten marka, adı henüz açıklanmayan motosiklet de üretmeyi planlanıyor.

Aurus'un otomobilleri Rus Araştırma Enstitüsü (NAMI) ve Rus otomotiv markası Sollers işbirliği ile üretiliyor. Markanın tam elektrikli modellerinin de 2025 yılında piyasa çıkması hedefleniyor.