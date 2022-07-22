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Mastercard, 2022 yılı turizm içgörülerini hotelhubtravel.com lansmanı için rapor haline getirdi.

Rapora göre Türkiye’ye gelen 100 turistten 86’sı memnun ayrılıyor. Mastercard Turizm İçgörü Platformu’ndan elde edilen verilere göre turistler Türkiye’nin ikliminden yüzde 95, otellerden ise yüzde 70 memnun kalıyor.

Mastercard raporu incelendiğinde Türkiye’ye en çok döviz bırakan ülkeler sırasıyla Rusya, Almanya, İngiltere, Amerika, Hollanda, Kuveyt ve Katar olduğu görülüyor. Turistlerin Türkiye’de kalma sürelerinin ise ortalama 4.5 gün olarak belirtiliyor.

EN ÇOK İSTANBUL ZİYARET EDİLDİ

2021 yılında İstanbul Boğazı, Aya Sofya, Sultan Ahmet Camii en çok ziyaret yerler olurken 2022’de bu listeye Side Antik Kenti ve Kaleiçi ekleniyor. Yılın ilk 5 ayında turistlerin ağırlıklı olarak İstanbul’u tercih ettiği tablonun yaz gelmesiyle değişmesi öngörülüyor.

Açıklanan verilere göre turistlerin Türkiye’yi tercih etme sebepleri arasında ise sırasıyla doğa, sanat ve kültür, fiziksel aktiviteler/ spor, yeme&içme, deniz turizmi/ güneş ve alışveriş geliyor.

Türkiye’ye gelen turistlerin harcama kalemlerinden en fazla perakende öne çıkarken, konaklama, sağlık/güzellik, medikal, ulaşım, market ve restoran harcamaları ise sonrasında yer alıyor.

5 YILLIK İŞBİRLİĞİNE İMZA ATTILAR

Öte yandan yapılan açıklamaya göre, Mastercard, Panoroma Group’la 5 yıllık bir iş birliği anlaşmasına imza attı.

Bu kapsamda, Panorama Grubu, Mastercard kart kullancılarına özel seyahat rezervasyon platformu olan HotelHub Travel'ı tasarladı.

Mastercard'ın turizme yönelik kampanyasının ise, hotelhubtravel.com’da yurt içi ve yurt dışı birçok otelde indirimler sunduğu kaydedildi.