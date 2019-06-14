14 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) verilerine göre 2018 yılında yüzde 15 oranında büyüyerek, 131.7 milyar TL büyüklüğe ulaşan Türkiye bilgi ve iletişim teknolojileri pazarının, son beş yılda iki katı büyüklüğe eriştiğini belirten online iş platformu SanalUzman.com CEO’su Niyazi Bekiroğlu, bu pazarda yazılımın ise 18.3 milyar TL büyüklüğe sahip olduğunu söyledi.
Bekiroğlu son bir yılda Türkiye’de yüzde 20 büyüyen yazılım pazarının yakaladığı ivmede, yabancı şirketlerin Türkiye’deki yazılım uzmanlarına olan artan ilgisinin önemli rol oynadığına dikkat çekti.
Son dönemde pek çok yabancı şirketin gözünü Türkiye’deki yazılım uzmanlarına çevirdiğine ve bu kurumlara yapılan proje sayısının arttığına dikkat çeken Niyazi Bekiroğlu, “Raporlar 2014 – 2018 yılları arasında yazılım ihracatında yüzde 17.3 oranında bir artış olduğunu ortaya koyuyor" dedi.
‘İŞGÜCÜ UCUZ AMA NİTELİKLİ’
Niyazi Bekiroğlu, şu bilgileri verdi:
"Günümüzde özellikle yazılım sektöründe yatırımcıların ülkemizi tercih etmesinde başta gelen faktör ucuz ama niteliği yüksek iş gücü. Gelişmiş ülkelerdeki maliyetlerin hızla artması; yabancı yatırımcıların, iyi eğitilmiş nitelikli iş gücüne sahip ülkelere yönelmesine sebep oluyor. Türkiye’de de yazılım alanında son yıllarda kendini yurt dışı başarılarıyla kanıtlamış nitelikli iş gücü artıyor, dolayısıyla yazılım sektöründeki yabancı yatırımcıların ilgisi de bu oranda artıyor.”
ABD, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ VE MALTA ÖNDE
Platformlarında pek çok yabancı kurum için yazılım çözümleri ürettiklerini dile getiren Bekiroğlu, “Artan ilgiyi sistemimize gelen taleplerden takip edebiliyoruz. Geçen sene yaklaşık 3 milyon dolar tutarında yazılım işini ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Malta’ya yaptık. Halen de özel yazılım projeleri geliştirmeye devam ediyoruz” dedi. Artan ilgiden dolayı yazılım uzmanlarına ve bu alanda gelecek taleplere yönelik özel bir proje üzerinde çalıştıklarını dile getiren Bekiroğlu; “Yazılımcılara yönelik şu an üzerinde çalıştığımız özel bir projemiz var. İşverenlerin açtığı proje ilanlarına uygun yetenekteki yazılımcıların sistem tarafından eşleştirileceği, böylece en kısa zamanda en uygun proje - uzman buluşmasının gerçekleşeceği sistem üzerinde çalışıyoruz” diye konuştu.
‘2025’TE 800 BİN KİŞİ ESNEK ÇALIŞACAK’
Yabancı şirketlerin yerli yazılım uzmanlarına olan ilgisinin artmasının bir nedeninin de Türkiye’de yaygınlaşan serbest çalışma sistemi olduğunu anlatan Bekiroğlu, şunları söyledi:
“Günümüzde milenyum kuşağının (Y Kuşağı) yarısından fazlası serbest çalışmaya başladı. Sadece ABD’de, iş gücünün yüzde 36’sı, diğer bir deyişle 57 milyondan fazla kişi ‘freelance’ çalışıyor. Genç nüfus iş hayatına atıldıkça, serbest çalışanların sayısının da artması bekleniyor. Ülkemizde ise 2025 yılında 800 bin kişinin esnek çalışmaya geçeceği öngörülüyor” dedi.
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