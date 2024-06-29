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        Haberler Spor Voleybol Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Ahmet Göksu hayatını kaybetti - Voleybol Haberleri

        Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Ahmet Göksu hayatını kaybetti

        Türkiye Voleybol Federasyonu Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, vefat etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 15:39 Güncelleme: 29.06.2024 - 15:49
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        Ahmet Göksu hayatını kaybetti
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        Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı, Türk voleybolunun sevilen isimlerinden Ahmet Göksu’nun vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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