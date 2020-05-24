Türkiye, Venezuelalı ailelere ramazanda 6 ton gıda yardımı yaptı

Türkiye'nin Karakas Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, toplam 6 ton ağırlığındaki her biri 15 kilogramın üzerindeki gıda kolilerinde, büyük bir kısmı Türkiye'de üretilen makarna, un, pirinç, ton balığı, bakliyat, yağ, margarin, çikolata, şeker, bisküvi gibi temel gıda maddeleri ile Venezuelalı ailelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunabilmeleri için cerrahi maske ve eldiven de yer aldı.
Venezuela'daki Türk diplomatlar ve TİKA'nın görevlendirdiği yetkililer tarafından, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 400 yardım kolisi, Türkiye Maarif Vakfının Venezuela'daki okullarına, MÜSİAD Karakas Temsilciliğine, Karakas İbrahim El İbrahim Camisine, Venezuela Dışişleri Bakanlığına, Filistin ve Irak Büyükelçiliklerine teslim edildi.
Teslim töreninde konuşan Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu, yardımlaşmaya büyük önem verilen ramazan ayında geçen yıllarda Büyükelçilik ve TİKA tarafından toplu iftarlar verildiğini hatırlattı.
Venezuela'da yürürlükte olan sosyal karantina uygulamaları nedeniyle toplu etkinliklerin yasaklandığına dikkati çeken Mütevellioğlu, bu nedenle insanların evlerinde kalmasını ve aileleriyle iftar yapmasını teşvik edecek biçimde, yardım kolileri hazırlandığını belirtti.
Törende hazır bulunan Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı Yvan Gil de konuşmasında, iki ülke cumhurbaşkanları arasındaki dostluğa dikkati çekerek, Türkiye'nin hediyesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Gil, "Bu vesileyle ayrıca TİKA'ya da teşekkür etmek istiyorum. Kendileri son birkaç yıldır ülkemizde çok sayıda faaliyette bulundular ve iş birliği için ne kadar istekli olduklarını biliyoruz." ifadesini kullandı.
Türkiye'nin Karakas Büyükelçiliği ve TİKA iş birliğinde, iki ülke arasındaki olumlu ilişkileri daha da ileriye taşımaya ve Türkiye'nin adını duyurmaya yönelik şimdiye kadar birçok ortak girişime imza atıldı.
Bu kapsamda Venezuela'da Hugo Chavez Çocuk Hastanesine tıbbi ekipman bağışlanması, Venezuela Ulusal Arşivinin havalandırma sisteminin tamiri, Filistin Kültür Merkezi ve Candido Millan Sanat Okulunun onarımı gibi faaliyetler gerçekleştirildi. Venezuela'da halen sağlık, kültür, eğitim ve tarım gibi alanlarda yerel makamlarla iş birliği halinde önemli projeler yürütülüyor.
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