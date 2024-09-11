Türkiye ve Birleşik Krallık arasında sanat köprüsü

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British Council’ın, Birleşik Krallık'taki yaratıcı oluşumlar ile Türkiye'deki kültür ve sanat kuruluşları arasında yaratıcı iş birliği projelerini geliştirmek üzere açtığı hibe çağrısının kazananları belli oldu. Bu yıl, 25 ilden 123 başvuru arasından seçilen İstanbul, İzmir, Ankara, Çanakkale, Gaziantep, Hatay, Diyarbakır ve Kocaeli'den 10 kültür-sanat kurumu, Birleşik Krallık’tan partnerleriyle hibe almaya hak kazandı.

Eylül 2024-Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlikler, ekoloji, toplumsal cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik gibi küresel temaları ele alırken görsel sanatlar, müzik, tiyatro ve film gibi çeşitli sanat dallarını kapsıyor. Bu sene toplamda 5 milyon TL’nin üzerinde hibe desteği sağlanacak olan ‘Yaratıcı İş birlikleri’ programı, Türkiye ve Birleşik Krallık’taki sanatçı ve kültür-sanat kuruluşlarının, yaratıcı iş birlikleri geliştirmesi ve yenilikçi, kapsayıcı, yaratıcı ve sanatsal üretimlerin teşvik edilmesi hedefiyle hayata geçiriliyor.

REKLAM Diyarbakır’dan Gaziantep’e, Çanakkale’den İzmir’e uzanan sanat yolculukları… Ankara Devlet Opera ve Balesi ile Birleşik Krallık'tan koreograf James Sutherland'ın ortak çalışmasıyla Ocak 2025'te sahnelenecek olan ve yapay zekâ ve dijital devrim çağında insan kalmanın ne anlama geldiğini araştıran ‘İnsan’, bir çağdaş dans performansı olarak seyirciyle buluşacak. Bu yaratıcı ortaklık, sanatın insanlığı anlamadaki rolüne dikkat çekerken, 4 Ekim-11 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 9. Çanakkale Bienali de sanatçı David Blandy'nin masaüstü rol yapma oyunu ve video işlerine yer vererek ‘Zamana Bırakmak’ ile Çanakkale ve Southampton arasında uzun vadeli sanatsal iş birliklerini teşvik edecek.

Benzer bir şekilde, Gazişehir Kültür ve Sanat Derneği ile Complicité Theatre’ın birlikte yürüteceği ‘Ortak Yaratımla Duvarları Aşmak’ tiyatro projesi, Gaziantep'te tiyatroya ekolojik bir perspektif kazandırarak, yerel topluluklarla yeni ifade biçimleri arayacak. REKLAM İstanbul'da ise çevresel farkındalık ve sanat bir araya gelecek. Birleşik Krallık’tan Stop Ecocide International ile İstanbul'da İKSV Alt Kat ve Chromas & Vokal Akademi Pop & Caz Korosu'nun ortak düzenleyeceği ‘Ekokırım Yasası için Küresel Korolar’ konseri, gençlerin müzik yoluyla çevresel yıkıma karşı farkındalık oluşturmasına olanak sağlayacak.

Müzikseverler için bir diğer heyecan verici proje de İstanbul Modern ’in misafir sanatçı programı kapsamında ağırlayacağı Londra merkezli sanatçı Dimitrios Skyllas’ın İstanbul’un çok kültürlü müzik mirasından ilham alarak hazırlayacağı beste olacak. Bu eser, hem müzenin izleyicileri için uzun vadeli bir sanat deneyimi sunacak hem de İstanbul'un sanatsal zenginliğini ön plana çıkaracak. REKLAM 29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında Diyarbakır'da düzenlenecek Amed SurFest, Kadın Kültür Sanat Edebiyat Derneği , DB Music London ve Londra Saz School iş birliğiyle bölgenin zengin kültürel mirasını geleneksel performanslar, konserler ve atölye çalışmalarıyla kutlayarak kültürlerarası anlayışı güçlendirecek.

Sürdürülebilirlik temasına vurgu yapan bir diğer proje ise Sürdürülebilir Sanat Kadın Kooperatifi ve Türk İngiliz Kültür ve Yaratıcı Endüstriler Merkezi’nin iş birliğiyle hayata geçirilecek ‘Sürdürülebilir Yaşam için Sanat’ etkinliği olacak. Bu dijital sanat etkinliği, atıkları sanata dönüştüren yaratıcı atölyeler ve sergilerle sürdürülebilirliğin önemini vurgulayacak. İzmir ve Çanakkale’de Teos Kültür Sanat Derneği ve Invisible Dust’ın KARANTİNA kolektifi, Selçuk Belediyesi ve Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi iş birliğiyle tasarladığı ‘Forecast Türkiye: Suyun Hafızası’ projesi ise, iklim değişikliği farkındalığını artırmak amacıyla sanatçılar, bilim insanları ve yerel toplulukları bir araya getirerek doğa ve insan ilişkisini derinlemesine inceleyecek.

REKLAM Son olarak, Birleşik Krallık’tan sanatçılar Sümer Erek ve Fauve Alice, Diyarbakır Edebiyat Evi ve Meyman Mardin Sanat Evi iş birliğiyle Diyarbakır ve Mardin’deki misafir sanatçı programlarına katılarak yerel topluluklarla sanatsal bir etkileşim kuracak ve atölye çalışmaları, sanatçı sohbetleri gibi etkinliklerle bölgedeki sanat sahnesine katkıda bulunacaklar. Miras Kültürel Sürdürülebilirlik Derneği ’nin Phoenix projesi, Hatay'ın yaratıcı enerjisini ve diriliş umudunu müzik ve görsellerle birleştirerek, Türk ve İngiliz müzisyenleri travmayı aşan ve gelecekteki Antakya'nın yeniden inşasını simgeleyen bir performansla 8-15 Mart 2025 tarihinde sanatseverlerle buluşturacak.

Eylül 2024-Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek projeler, sadece sanatsal iş birliğini kutlamakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye ve Birleşik Krallık arasında anlamlı bir diyalog platformu sağlayarak acil küresel zorlukları da ele alıyor. British Council’ın desteğiyle hayata geçecek etkinlikler hakkında daha fazla bilgiye, kurumların kendi web siteleri üzerinden ulaşılabilir.