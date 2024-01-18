Alper Gezeravcı Türkiye saatiyle 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece saat 00.49'da, ilk insanlı uzay görevi için yola çıkıyor. Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunacağı Axiom Mission 3 (Ax-3) ekibi, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır uzay hatıra biletini sosyal medya hesabından "uzay hatırası" notuyla paylaştı. Yapılan paylaşım, "Uzay hatıra bileti nasıl, nereden alınır?" Sorularını gündeme getirdi. İşte uzay hatıra bileti hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...