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        Haberler Spor Diğer Dövüş Sporları Türkiye tekvandoda Avrupa şampiyonu! - Diğer Haberleri

        Türkiye tekvandoda Avrupa şampiyonu!

        Türkiye, toplam 16 madalya kazandığı Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nı genel sıralamada zirvede tamamladı. Türkiye, Avrupa şampiyonalarında üst üste ikinci kez takım halinde kürsünün en üst basamağına çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 23:37 Güncelleme: 12.05.2024 - 23:37
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        Türkiye tekvandoda Avrupa şampiyonu!
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        Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da 40’ı aşkın ülkeden 520 civarında sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonanın son gününde Türkiye’yi tekvandoda 4 ve para tekvandoda 5 olmak üzere 9 sporcu temsil etti. Milli tekvandoda Emre Kutalmış Ateşli, erkekler +87 kiloda Avrupa üçüncüsü oldu.

        Türkiye, 16 tekvando ve 19 para tekvandocuyla katıldığı şampiyonayı 3 altın, 9 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 16 madalya ile tamamladı. Şampiyonada tekvandocular 2 altın, 5 gümüş ve 1 bronz, para tekvandocular ise 1 altın, 4 gümüş, 3 bronz madalya elde etti.

        Türkiye, bu sonuçlarla 2022 yılında yapılan son şampiyonadan sonra yeniden takım halinde Avrupa şampiyonu oldu. Ay-yıldızlılar, tekvandoda kadınlarda takım halinde ikinci, erkeklerde birinci sırayı alırken genel klasmanda da zirveye çıktı. Milli para tekvandocular da 2022’den sonra yeniden takım halinde Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

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        Türkiye, ilki 1976 yılında yapılan ve 26’nısı düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda 8’nci kez takım halinde şampiyon olmayı başardı.

        Madalya kazanan sporcular şu şekilde:

        -Tekvando-

        Altın: Furkan Ubeyde Çamoğlu (54kg), Enbiya Taha Biçer (87kg)

        Gümüş: Hakan Reçber (63kg), Merve Dinçel Kavurat (49kg), Zeynep Taşkın (53kg), Sude Yaren Uzunçavdar (73kg), Nafia Kuş Aydın (+73kg)

        Bronz: Emre Kutalmış Ateşli (+87kg)

        -Para Tekvando-

        Altın: Gamze Gürdal (K44 57kg)

        Gümüş: Meryem Betül Çavdar (K44 52kg), Ali Can Özcan (K44 58kg), Mahmut Bozteke (K44 63kg), Fatih Çelik (K44 70kg)

        Bronz: Nurcihan Ekinci (K44 47kg), Lütfiye Özdağ (K44 52kg), Sümeyye Özcan (K44 57kg)

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