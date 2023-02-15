'Türkiye Tek Yürek'te bağış rekoru kırıldı

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6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem ülkemizi yasa boğdu. Küresel boyutta da büyük üzüntüye neden olan iki depremde an itibarıyla ne yazık ki 35.418 kişi hayatını kaybetti.

Depremin ilk gününden itibaren birçok ünlü kurtarma çalışmalarına katılmak için deprem bölgesine hareket ederken birçok ünlü, yıkıma uğrayan 11 ilimizde depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılama adına yardım çalışmalarında yer aldı / alıyor. Birçok ünlü, ayrıca bağış toplama kampanyalarına katıldı / katılıyor.

Deprem felaketinin yaralarını sarmak için bu akşam saat 20.00’den itibaren düzenlenen 'Türkiye Tek Yürek' adlı yardım programında başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis’i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye’nin tek yürek olduğu ortak canlı yayın tüm televizyon kanallarında yayınlandı.

Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu ve Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde gerçekleştirilen ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve halk, depremzedelere destek oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayının başında telefonla bağlanarak şunları söyledi: Hayırlı geceler diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sizlerle birlikte ülkemizden KKTC'den, Azerbaycan'dan 213 televizyon ve 562 radyonun ortak yayınında bizleri takip eden kardeşlerimizi şahsım milletim adına saygıyla selamlıyorum.

Kahramanmaraş'ımızın iki ayrı ilçesinden yaklaşık 9 saat arayla yaşadığımız iki büyük deprem, 11 ilimizde ciddi yıkıma ve hepimizin ciğerini yakan can kayıplarına yol açmıştır. Öncelikle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Devletimiz tüm kurumları, personeli ve ekipmanıyla milletimize 7'den 70'e tüm fertlerinin seferberliği ile depremzedelerin yanında yer almak için anında harekete geçti. Çetin kış şartları ile şiddetli yıkımın yol açtığı alanın büyüklüğüne rağmen fevkalade bir mücadele ile arama kurtarma ve yardım çalışmalarını başlattık devam ediyoruz.

İlk günlerdeki eksiklikler, aksaklıklar kısa sürede önemli ölçüde giderilmiş, çalışmalar hızlandırılmıştır. Asrın felaketi birlikte omuzladığımız kamu personeli ile sivil toplum mensubu, gönüllüsü ile herkese şükranlarımı sunuyorum.

Hem arama kurtarma faaliyetleri, hem bugünkü yardım kampanyası, hem de taziye ve geçmiş olsun mesajlarıyla yanımızda yer alan dost ülkeler teşekkür ediyorum. Önce arama kurtarma çalışmalarını tamamlayacak, enkaz altında inşallah tek bir insanımızı bırakmayacağız. Bununla birlikte iaşe ve ibade hizmetlerimizi hiç kimsenin mağduriyetine meydan vermeyecek şekilde yürüteceğiz.

Enkaz kaldırma ve şehirlerimizin yeniden kurulmasına yönelik çalışmalar için hemen kolları sıvadık. Mart ayı başı itibariyle ön çalışmaları tamamlanan yerlerde 30 bin konutun temelini atarak inşaya başlıyoruz.

Amacımız 1 yıl içinde yıkılan her binanın yerine insanımızın güvenle, huzurla oturabileceği konutları teslim etmeye başlamaktır. İnşallah elbirliğiyle bu imtihanın da üstesinden geleceğiz. Dünkü Kabine toplantımızda oradaki arkadaşlarımla kendi aramızda 136 milyon 589 liralık bir yardım topladık. Bunun meblağın içinde bizim katkımız da elbette var.

İnşallah bugünkü kampanya ile toplanacaklarla birlikte yurt içi ve yurt dışından AFAD hesaplarına gelecek her kuruş, depremzedelerimiz için kullanılacaktır.

Nitekim devletimizin kurumları da şu an itibariyle katılımların ne olacaklarını az önce Telekom'un ifade ettiği gibi, Turkcell'in ifade edeceği gibi bunun yanında tüm kamu bankalarının buradaki katılımda faydalarının ne olacağını hep birlikte izleyeceğiz. Milletimizin bu tür durumlarla ilgili alicenaplığını geçmişteki afetlerden yakından biliyoruz.

İnşallah bugün tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakamla milletimiz yüce gönüllülüğünü bir kez daha gösterecektir. Devletimizin mevcut imkânlarını yurt içi ve yurt dışından gelecek yardımları takviye ederek Allah'ın izniyle bu yükünün altından kalkacağımızdan hiç şüphe duymuyorum.

İlk anda hatırlarsanız 100 milyar olarak Hazine ve Maliye'den buraya destek verdik. Bundan sonraki süreçte aynı şekilde Hazine ve Maliye bu konutların yapımı sırasında ne gerekiyorsa bunları vermeye devam edecektir. Çünkü ben halkımdan 1 yıl müsaade istedim. 1 yıl içinde inşallah bu konutları tamamlayacak ve inşallah sahiplerine teslim edeceğiz. Bu akşam katkıları olan tüm vatandaşıma, milletime tekrar şükranlarımı arz ediyorum, kalın sağlıcakla...

SİYASET DÜNYASINDAN BAĞIŞLAR

* TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 4 aylık maaşını bağışladı.

* CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir maaşını bağışladı.

* İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve eşi birer maaşını bağışladı.

* DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan kendisi ve eşi adına bir maaşını bağışladı.

* BBP Lideri Mustafa Destici, iki maaşını bağışladı.

* Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 3 aylık maaşını bağışladı

* Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir maaşını bağışladı.

* Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, üç maaşını bağışladı.

'Türkiye Tek Yürek'te toplanan bağışlar, AFAD ve Kızılay’a aktarılacak.

TEK YÜREK yazıp 1866'ya mesaj göndererek AFAD'a

TEK YÜREK yazıp 2668'e mesaj göndererek Kızılay'a bağış yapılabiliyor.

Ayrıca;

Bağış yapılacak IBAN numaraları şöyle;

TC Ziraat Bankası A.Ş TL hesabı

TR26 0001 0021 1000 0028 6852 62

TC Ziraat Bankası A.Ş Dolar hesabı

TR96 0001 0021 1000 0028 6852 63

TC Ziraat Bankası A.Ş Euro hesabı

TR69 0001 0021 1000 0028 6852 64

TC Ziraat Bankası A.Ş SWIFT hesabı

TCZBTR2A

Bağış için telefon numarası;

0212 707 01 00

'Türkiye Tek Yürek'te yapılan bazı bağışlar şöyle;

* Merkez Bankası: 30 milyar TL

* Ziraat Bankası: 20 milyar TL

* Vakıfbank: 12 milyar TL

* Halkbank: 7 milyar TL_

* Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'na bağlı firmalar: 3 milyar 600 milyon TL

* Turkcell: 3 milyar 500 milyon TL

* Cengiz Holding: 3 milyar TL

* Türk Hava Yolları: 2 milyar TL

* Baykar Teknoloji: 2 milyar TL

* TMSF: 2 milyar TL_

* Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik: 2 milyar TL

* Türk Telekom: 2 milyar TL

* Borsa İstanbul Grubu: 2 milyar TL

* Ziraat Katılım: 1 milyar TL

* Vakıf Katılım: 1 milyar TL

* Emlak Konut: 1 milyar TL

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* Kalyon Holding: 950 milyon TL

* Zirve Holding Turkuaz Medya Grubu: 700 milyon TL

* Doğuş Holding: 500 milyon TL

* Diyanet İşleri Başkanlığı: 310 milyon

* Cihan Kamer: 300 milyon TL

* TESKOM: 200 milyon TL

* LC Waikiki: 200 milyon TL

* Çelikler Holding: 150 milyon TL

* Rixos Hotels Yönetim Kurulu ve Sembol İnşaat: 120 milyon TL

* Ahlatçı Holding: 100 milyon TL

* Trendyol: 100 milyon TL

* BOTAŞ: 100 milyon TL

* Limak Holding: 100 milyon TL

* Orient World: 60 milyon TL

* Türksat: 60 milyon TL

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* Yeni Çamoluk Otomotiv: 50 milyon TL

* Yıldırım Demirören merhum Erdoğan Demirören adına: 50 milyon TL

* Boyner Grup: 50 milyon TL

* Neşet Koçkar: 50 milyon TL

* Kibar Holding: 50 milyon TL

* Mesa Holding: 48 milyon TL

* Alagöz Holding: 30 milyon TL

* Akzirve Şirketler: 30 milyon TL

* Akmercan Holding: 30 milyon TL

* Zorlu Holding: 30 milyon TL

* TİSK: 25 milyon TL

* Kıran Holding: 25 milyon TL

* Papara 25 milyon TL

* KİAŞ: 25 milyon TL

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* Arnavutluk Vatandaşları: 1 milyon Euro

* Diyanet İşleri Türk İslam Birliği: 1 milyon Euro

* Tay Grup: 20 milyon TL

* Sancak Holding: 20 milyon TL

* Artaş Grubu: 20 milyon TL

* Torunlar GYO: 20 milyon TL

* Özdilek Holding: 20 milyon TL

* Nadir Metal: 20 milyon TL

* Türk-İş: 20 milyon TL

* Çalık Holding: 20 milyon TL

* Bahçelievler Belediyesi Çalışanları: 14 milyon TL

* Kore Telekom: 15 milyon TL_

* Türkiye Jokey Kulübü: 15 milyon TL

* Torku: 15 milyon TL

* Başkent İnşaat: 11 milyon 500 bin TL

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* ETİ Gıda: 10 milyon TL

* DEİK: 10 milyon TL

* Boğaziçi Savunma: 10 milyon TL

* Kuzu Grup: 10 milyon TL

* Ahmet Fuat Türkmen: 10 milyon TL

* Memur-Sen: 10 milyon TL

* Atış Yapı: 10 milyon TL

* Ölmez Madencilik: 10 milyon TL

* DAP Yapı: 10 milyon TL

* MÜSİAD: 10 milyon TL

* Metgün İnşaat: 15 milyon TL

* Selim İnşaat: 10 milyon TL

* Astaş Holding: 10 milyon TL

* Ahmet Türkoğlu: 10 milyon TL

* ASELSAN: 10 milyon TL

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* Birleşmiş Markalar Derneği: 7 milyon TL

* Sami Çebi: 5 milyon TL

* Askon: 5 milyon TL

* Ekşioğlu Vakfı: 5 milyon TL

* Özyurtlar Holding: 5 milyon TL

* Kuzey Marmara Sanayi Vadisi çalışanları: 5 milyon TL

* FLO Mağazacılık: 5 milyon TL

* Abdürrahim Albayrak: 5 milyon TL

* Koton: 5 milyon TL

* Can Holding: 5 milyon TL

* İpekyol: 5 milyon TL

* İstanbul Emniyet Müdürlüğü Görevlileri: 5 milyon TL

* Ergünler Lojistik: 5 milyon TL

* Uzman Denizcilik: 5 milyon TL

* Uzman Denizcilik: 5 milyon TL

* Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı: 5 milyon TL

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* Mikail Yusifov: 3 milyon 500 bin TL

* O Ses Çiğ Köfte Grup: 3 milyon 500 bin TL

* Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Koruma Görevlileri: 3 milyon 300 bin TL

* Dilan Polat: 3 milyon 250 bin TL

* Türkiye Ermenileri Patrikliği: 3 Milyon TL

* Mirzaoğlu Holding: 3 milyon TL

* Maher Holding Sigorta Grubu: 3 milyon TL

* Tavuk Dünyası: 3 milyon TL

* Akdemir Teknik Makine: 3 milyon TL

* Avukat Rezan Epözdemir: 3 milyon TL

* Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği: 3 milyon TL

* Edin Visca: 100 bin Euro

* Özağaç Sendikası: 2 milyon 500 bin TL

* Gizia: 2 milyon 410 bin TL

* HATİP: 100 Bin Euro

* Tekdağ Ailesi; merhum Adnan Tekdağ ve merhume Emine Tekdağ adına: 2 milyon TL

* Medipol Başakşehir Futbol Kulübü: 2 milyon TL

* KAMU -SEN: 2 milyon TL

* Dünya Ticaret Merkezi: 2 milyon TL

* MGCM Yatırım: 2 milyon TL

* İsmail Berhan: 2 milyon TL

* Şenol Mutlu: 2 milyon TL

* Polat Yağcı: 2 milyon TL

* Erkan Canpolat: 2 milyon TL

* Melike Alpay Özmen: 1 milyon 500 bin TL

* Scala Medya: 1 milyon 500 bin TL

* Yusuf Çetin (Süryani Cemaati Ruhani Lideri): 1 milyon 250 bin TL

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* Demirkırgız International Bankası: 1 milyon TL

* Gülsu Grup: 1 milyon TL

* Bekiroğlu İnşaat: 1 milyon TL

* Tavusbay Metal: 1 milyon TL

* Seyidoğlu Gıda: 1 milyon TL

* İttifak Holding: 1 milyon TL

* Tudors Gömlek: 1 milyon TL

* Çevre Koleji: 1 milyon TL

* Dr. Bülent Cihantimur: 1 milyon TL

* Bilfen Okulları: 1 milyon TL

* TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: 1 milyon TL

* Gülle Tekstil: 1 milyon TL

* Emre Konuk: 1 milyon TL

* Özgür Özevin: 1 milyon TL

* Bonna Porselen: 1 milyon TL_

* Kenan Kıran: 1 milyon TL

* Alaaddin Massah: 1 milyon TL

* Ahmet Çoban 1 milyon TL

* Tansu Çiller: 1 milyon TL

* Suat Kılıç: 1 milyon TL

* Dr. Bülent Cihantimur: 1 milyon TL

* GKN Kargo: 1 milyon TL

* Ebru Gündeş: 1 milyon TL

* Papillon Reklam Ajansı: 1 milyon TL

* Saffet Akkoyun 1 milyon TL

* Bambi Yatak: 1 milyon TL

* Artı Değer: 1 milyon TL



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* Hamza Dürgen: 650 bin TL

* Avrupa Müzik: 500 bin TL

* Saral Tekstil: 500 bin TL

* Ataşehir Golf Kulübü: 500 bin TL

* Haluk Levent: 500 bin TL

* Dönerci Celal Usta: 500 bin TL

* Fatsa Belediyesi: 300 bin TL

* Ebubekir Şahin (RTÜK Başkanı): 200 bin TL_

* Nihat Hatipoğlu: 200 bin TL

* Uslular Metal: 200 bin TL

* 14. Dönem Polis Meslek Yüksek Okulu Mezunları: 140 bin TL

* 13. Dönem Polis Meslek Yüksek Okulu Mezunları: 113 bin TL

* Zuhal Topal: 100 bin TL

* Mualla Er: 100 bin TL

* Jandarma 2011 Devresi: 50 bin TL

* 2021 Uzman Cavuşları: 25 bin TL

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* Emre Belözoğlu, bir yıllık maaşını bağışladı.

* Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, üç maaşını bağışladı.

* Mehmet Şimşek, bir yıllık maaşını bağışladı.