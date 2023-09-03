A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşı karşıya geliyor.

TÜRKİYE: 3 - SIRBİSTAN: 4

(Üçüncü set oynanıyor...)

İlk set sonucu: TÜRKİYE: 25 - SIRBİSTAN: 27

İkinci set sonucu: TÜRKİYE: 25 - SIRBİSTAN: 21

Setlerde durum: Türkiye: 1 - Sırbistan: 1

Organizasyonda C Grubu maçlarının 5'ini de kazanarak adını son 16 turuna yazdıran, Belçika'yı da yenerek çeyrek finale yükseldi. Türkiye, çeyrek finalde Polonya'yı da mağlup etti ve rakiplerine set vermeden yarı finale kadar gelmeyi başaran İtalya ile eşleşti.

Sırbistan A Grubu'nda Ukrayna, Slovenya, Polonya, Macaristan ve Belçika'yı mağlup ederek 5'te 5 yaptı ve son 16 turuna kaldı.

Filenin Sultanları ise eksik tek madalyası altına, Sırbistan'ı daha önce dünya şampiyonu yapan İtalyan Daniele Santarelli ile ulaşmaya çalışacak.

Olimpiyat Oyunları'nda ikincilik ve üçüncülüğü olan Sırbistan'ın dünya şampiyonalarında 2 altın, 1 bronzu, Avrupa şampiyonalarında ise 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalyası bulunuyor.

Santarelli, Hırvatistan ile Avrupa Ligi'nde iki gümüş, Sırbistan ile FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde bronz ve 2022 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda altın madalya aldı.

Başantrenörlük kariyerinde ilk kez FIVB Milletler Ligi'nde altın madalya kazanan İtalyan başantrenör, Türkiye ile Avrupa Şampiyonası'nda altınla yazılmış ilk başarısını kariyerine eklemeye çalışacak.

Milletler Ligi çeyrek finalinde son şampiyon İtalya'yı, yarı finalde de 3 altın madalyalı ev sahibi ABD'yi geçen "Filenin Sultanları", Santarelli ile katıldığı ilk organizasyonu altın madalyayla tamamladı.

TEK ALTIN EKSİK!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü kez finale yükselmeyi başardı.

Tarihinde 2003 ve 2019'da finalde mücadele eden "Filenin Sultanları", bu iki maçı da kazanamadı ve kürsünün ikinci basamağında yer aldı.

Avrupa şampiyonalarında 2 gümüşün yanı sıra 3 de bronz madalyası bulunan Türkiye, Milletler Ligi şampiyonluğunun ardından "1" numara olarak katıldığı Belçika'daki organizasyonda da altın almaya sadece bir galibiyet uzaklıkta bulunuyor.

Türkiye, FIVB ülkeler sıralamasında ilk basamakta yer alıyor.

ÜST ÜSTE 14 GALİBİYET

"Filenin Sultanları", resmi maçlarda üst üste 14 maçtır yenilmiyor.

FIVB Milletler Ligi'nde altın madalya alan ve bu organizasyonda son 6 maçını kazanan Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda da sahaya çıktığı 8 maçı galip bitirdi.

Türkiye, bu 14 maçta rakiplerine sadece 6 set verdi.