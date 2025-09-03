Türkiye-Sırbistan maçı canlı izle! Türkiye-Sırbistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu son maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Grupta oynadığı 4 maçın 4'ünü de kazanan 12 Dev Adam, Sırbistan'ı da mağlup ederek gruptan lider olarak çıkmayı hedefliyor. Millilerin kritik mücadelesini takip etmek isteyen basketbolseverler ise Türkiye-Sırbistan maçı canlı izle ekranını araştırıyor. Ay-yıldızlı ekip, kazanması halinde son 16 turunda B Grubu'nu dördüncü bitiren ekiple karşılaşacak. Peki, EuroBasket 2025 Türkiye-Sırbistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
- 1
12 Dev Adam grup liderliği için parkeye çıkıyor! A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu’ndaki beşinci ve son maçında Sırbistan ile karşılaşacak. Milliler, rakibini elemesi halinde A Grubu'nu lider bitirecek ve adını son 16 turuna yazdıracak. Ay-yıldızlı takımın heyecan dolu mücadelesini izlemek isteyen basketbolseverler maçın başlangıç saatini ve canlı yayın kanalını araştırmaya başladı. Peki Türkiye-Sırbistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Türkiye-Sırbistan maçı canlı izle ekranı ve saati.
- 2
TÜRKİYE-SIRBİSTAN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye-Sırbistan basketbol maçı, 3 Eylül 2025 Çarşamba bugün saat 21.15'te başlayacak.
- 3
TÜRKİYE-SIRBİSTAN BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Arena Riga'da oynanacak karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
-
- 4
KARŞILAŞMANIN GALİBİ GRUBU LİDER BİTİRECEK
Türkiye - Sırbistan karşılaşmasının galibi A Grubu'nu lider bitirecek. Grup lideri, son 16 turunda B Grubu'nu dördüncü bitiren ekiple karşı karşıya gelecek.
- 5
TÜRKİYE-SIRBİSTAN BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE KANALI
Aşağıdaki link aracılığıyla 12 Dev Adam’ın liderlik mücadelesini canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor
- 6
SIRBİSTAN KARŞISINDA MİLLİ TAKIMIMIZ
Milli takımımız, Sırbistan ile oynadığı 7 maçta 2 galibiyet aldı. Ay-yıldızlılar, rakibine son 5 resmi maçta mağlup oldu.
-
- 7