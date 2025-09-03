12 Dev Adam grup liderliği için parkeye çıkıyor! A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu’ndaki beşinci ve son maçında Sırbistan ile karşılaşacak. Milliler, rakibini elemesi halinde A Grubu'nu lider bitirecek ve adını son 16 turuna yazdıracak. Ay-yıldızlı takımın heyecan dolu mücadelesini izlemek isteyen basketbolseverler maçın başlangıç saatini ve canlı yayın kanalını araştırmaya başladı. Peki Türkiye-Sırbistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Türkiye-Sırbistan maçı canlı izle ekranı ve saati.