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        Haberler Ekonomi Sigorta Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’ten 11 milyar 222 milyon TL net kâr - Sigorta Haberleri

        Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’ten 11 milyar 222 milyon TL net kâr

        Sigorta ve hayat emeklilik şirketi Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, 2024 yılının ilk yarısında toplamda 11,2 milyar TL net kâr açıkladı.  

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2024 - 13:43 Güncelleme: 26.07.2024 - 13:58
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        Türkiye Sigorta'dan 11 milyar net kar
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        Türkiye Sigorta, piyasa beklentisi üzerinde kârlılık açıklayarak kuvvetli bilanço yapısını ilk yarı yılda da sürdürdü. 1 Ocak-30 Haziran 2024 döneminde 6 milyar 569 milyon TL net kâr elde eden Türkiye Sigorta, net kârını önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık %129 oranında artırdı. Türkiye Hayat Emeklilik ise, yılın ilk yarısındaki net kârını önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 3 katına çıkararak 4 milyar 653 milyon TL net kâr elde etti.

        TEKNİK KARLILIK YÜZDE 106 ARTTI

        Türkiye Sigorta, yılın ilk yarısında teknik kârını bir önceki yılın aynı dönemine göre %106 oranında artırarak 7 milyar 988 milyon TL’ye yükseltti. Özsermaye kârlılığı ise %72 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Hayat Emeklilik ise, yılın ilk yarısında teknik kârını %20 oranında artırarak 2 milyar 143 milyon TL’ye çıkardı. Özsermaye kârlılığı ise %75 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Sigorta, özsermayesini %36 büyümeyle 21 milyar TL’ye, Hayat Emeklilik ise özsermayesini %22 büyümeyle 13 milyar 722 milyon TL’ye ulaştırdı.

        Türkiye Sigorta’nın 2024 yılının ilk yarısında etkin saha yönetimi ve başarılı kurumsal performansıyla bilanço yapısını güçlendirerek net kârlılığını 6,6 Milyar TL’ye ulaştırdığını belirten Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak bu başarıyı değerlendirirken; “Türkiye Sigorta olarak, müşterilerimize en iyi hizmeti sunma misyonumuzla 2024 yılının ilk 6 ayında finansal başarılarımıza bir yenisini ekledik. Stratejik hedeflerimize ulaşma yolunda attığımız adımların bir göstergesi olarak, her bir paydaşımızın katkısıyla yılın ilk yarısında 50,4 milyar TL prim ürettik. Bu finansal başarıda emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza, acentelerimize, banka kanallarımıza, brokerlerimize teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

        ETKİN BÜYÜMEYE DEVAM

        Türkiye Sigorta’nın ihtiyaca uygun kurumsal ve bireysel ürünleriyle liderliğini koruduğunu ve güçlü finansal büyümesini yılın ilk yarısında da sürdürdüklerini belirten Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak şöyle konuştu: “Türkiye Sigorta olarak biz; ülkemize, dolayısıyla ekonomimize güveniyoruz; ülkemizin stratejik varlıklarına verdiğimiz güvencelerle hem kurumsal hem de bireysel sigorta alanında büyümemizi sürdürüyoruz. Haziran ayında yeni bir rekora imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Sürdürülebilir kârlılığı destekleyen büyüme performansımızı koruyarak yıl sonuna kadar hem bireysel hem de ticari müşterilere yönelik hizmet ağımızı genişleterek güçlenmeye devam edeceğiz.” dedi.

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        #Türkiye Sigorta
        #Türkiye Hayat ve Emeklilik
        #sigorta
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