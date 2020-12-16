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Sigorta sektörünün hem elementer sigortacılık hem de hayat ve emeklilik alanındaki şirketleri olan Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik üst yönetim kadrosu; yalın, çevik ve etkin çalışma prensipleri doğrultusunda yenilendi, yeni atamalar gerçekleşti. Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik üst yönetiminde gerçekleşen değişiklikler Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundaki (SEDDK) gerekli prosedür tamamlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Gerçekleştirilen üst düzey değişim kapsamında:

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürlüğü görevini Atilla Benli yürütecek.

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Alper Karayazgan, Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Cenk Kurt, Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Emre Bayram, Finansal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Atakan Bektaş ve Acenteler Satış Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Hakan Muştu icrai görevlerinden ayrılarak danışman olarak atandı.

Türkiye Hayat Emeklilik Teknik ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Faruk Gökçen görevinden ayrıldı.

Finansal Yönetim Genel Müdür Yardımcılığına Mali İşler Direktörü olarak görev yapan Murat Süzer atandı.

Türkiye Sigorta Teknik ve Hasar Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Remzi Duman, bu görevlerine ek olarak; Sağlık Sigortaları biriminin sorumluluğunu da üstlenecek.

Strateji ve Dijital Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Bilal Türkmen, bu görevlerine ek olarak; Türkiye Hayat Emeklilik Teknik ve Operasyon sorumluluğunu da üstlenecek.

Türkiye Sigorta Pazarlama ve Bankasürans Satış Genel Müdür Yardımcısı Doğukan Karakaya, Acenteler ve Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alacak.

Türkiye Hayat Emeklilik Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Volkan Sinan, Bankasürans Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenecek.

Türkiye Hayat Emeklilik Satış Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Güray Çelik, Banka Kanalı Satış Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alacak.