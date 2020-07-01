Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, bazı basın ve yayın organlarında "Verilmeyen Paralar Gün Geçtikçe Eriyor" başlığıyla çıkan haberleri yalanlayarak bir açıklama yaptı.
Açıklamada, "Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle mütevelli heyeti 26.12.2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak faaliyetine başlamıştır" denilerek, bağış kampanyalarında toplanan miktar ve yapılan yardımlar hakkında şu bilgiler verildi:
"15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında düzenlenen bağış kampanyaları kapsamında toplanan meblağ nemasıyla birlikte 338.971.731 Türk Lirasıdır. Söz konusu miktar vakfımızın banka hesabına 16.01.2020 tarihinde yatırılmış olup, paranın vakfımız kuruluş amaçları doğrultusunda kullanımında yönetim kurulumuz karar vermeye yetkilidir.
COVID-19 ile mücadele döneminde 15 Temmuz şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi desteklemek amacıyla herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 1.000’er TL nakdi destek verilmiştir.
15 Temmuz hain darbe girişiminde şehadet makamına erişmiş 251 kardeşimizin yakınlarına ve 2.734 gazimize 22 Nisan 2020’de, 22 Mayıs 2020'de ve 8 Haziran 2020’de olmak üzere 3 kez 1.000 TL'lik nakdi destek verilmiştir. Bu süreçte yapılan toplam destek miktarı bugün itibarıyla toplam 8.949.000 TL olmuştur. Nakdi yardım olarak ödemesi yapılan miktar düşüldükten Vakfımıza ait banka hesabında bulunan miktar 344.982.942,28 TL’dir."
Vakıftan yapılan açıklamada, "Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı olarak kurulduğumuz günden bu yana şehit yakınlarımız ve gazilerimize destek olmak için çalışmaktayız. Bu çalışmalarımızı daha da güçlü sürdürecek ve ihtiyaçları doğrultusunda şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Devletimizin başlattığı her kampanya son kuruşuna kadar vatandaşlarımız içindir" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada son olarak, "Senede 55 milyar TL sosyal yardım dağıtma gücüne sahip bir devletin 345 milyonu farklı amaçlarla kullanılabileceğini dile getirmek art niyetten başka bir şekilde açıklanamaz. Şehitlik ve gazilik makamlarının itibarının maddi konularla yıpratılmaması için şimdiye değin cevap verme hakkımızı kullanmayı yeğlememiş olsak da; bundan sonra her yalan haber karşısında Vakfımız her türlü hukuki hakkını kullanacaktır" denildi.
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