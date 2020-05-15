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Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en fazla etkilediği sektörlerden otomotivde, üreticilerin üretim modellerini ve bayilerin de satış stratejilerini güncelleyerek yeni satış kanalları oluşturması beklenirken, salgının sektörde yeni fırsatlar oluşturabileceği de öngörülüyor.

Dünya ekonomisi, Kovid-19 salgını nedeniyle tarihte benzeri görülmemiş bir krizin eşiğine gelirken, sürecin her alanda olduğu gibi otomotiv sektörü açısından da önemli sonuçlar doğurması bekleniyor.

Turizm, ulaşım, havacılık, tarım, perakende ve hizmet gibi sektörlerin yanı sıra özellikle otomotiv sektörü salgından en fazla etkilenen sektörlerin başında geliyor.

1980'DEN BERİ EN SERT DÜŞÜŞ

Otomotiv odaklı araştırma şirketi JATO Dynamics'e göre Kovid-19'un ortaya çıkması, otomotiv endüstrisini önemli ölçüde etkiledi. Mart 2020'de küresel araç satışları, Mart 2019'a kıyasla yüzde 39 düşüşle 5.55 milyon adet oldu.

Bu, JATO Dynamics'in veri toplamaya başladığı 1980 yılından bu yana en büyük aylık düşüşü temsil ediyor. Bu düşüş Kasım 2008'de satışlarda yüzde 25 düşüş görülen küresel finansal krizi bile aştı.

Dünyaya yayılan pandemi ile birlikte, önemli pazarlardaki sıkı tedbirler de (sokağa çıkma yasakları),tüketici paniği ve ekonomik belirsizlik ile birleştiğinde, geçen ay satışlardaki büyük düşüşe katkıda bulundu.

Sürecin Türkiye otomotiv sektörüne etkilerine bakıldığında, Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) yetkililerine göre, virüs nedeniyle bu yıl Türkiye otomotiv sektöründe 250-300 bin adet arası bir üretim kaybı olacak ve ana ve yan sanayi kaybı ise 5 milyar doları bulacak.

'SEKTÖR, DÜNYANIN 6'INCI BÜYÜK EKONOMİSİ OLACAK KADAR ÖNEMLİ'

Tüm bu olumsuzluklara karşın bu krizde bazı sektörler için birçok fırsat penceresi açılacak gibi görünüyor. Bu sürece en hazırlıklı ülkelerin bu fırsatlardan en çok yararlanması bekleniyor. Otomotiv endüstrisinin esnekliği ve güçlü alt yapısı sayesinde diğer sektörler ve alanlarla ortak çalışabilme kapasitesinin de otomotivi bu süreçte öne çıkarabilecek etkenlerden görülüyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunan KPMG Türkiye Endüstriyel Üretim ve Otomotiv Sektör Lideri Hakan Ölekli, küresel ekonomi içinde büyüklük, etkileşim, hacim ve yaygınlık gibi değerler açısından en önemli sektörlerden birinin otomotiv olduğunu ve ulaşım ihtiyacının karşılanması ile sürüş zevki sarkacında sektörün dünyanın 6'ncı büyük ekonomisi olacak kadar önemli bir büyüklüğe sahip olduğunu dile getirdi.

Sektörün dolaylı olarak sağladığı istihdamın yanı sıra Avrupa ve ABD’de 8, Çin’de 5 milyon olmak üzere toplamda yaklaşık 14 milyon kişinin çalıştığı belirten Ölekli, "Ülkemizde ise 1 kişilik istihdam artışının, diğer sektörlerde 4 kişilik istihdam artışına yol açtığı hesaplanan otomotiv sanayisi yaklaşık 500 bin kişiye doğrudan otomotiv sanayi ve yan sanayi içerisinde istihdam yaratarak iş gücüne büyük katkı sağlıyor" dedi.

'PAZAR TEMMUZ'DA YÜKSELİR'

Hakan Ölekli, otomotivin pandemi dönemi sonrası hızlı bir şekilde toparlanacak sektörlerden biri olacağına dikkat çekerek, "Sektörde son iki yıldır biriken talebin Temmuz gibi satışa dönmesi ve pazarın yükselmesini bekliyoruz. İçinde bulunduğumuz günlerde düşen faizler, otomobil satın alımlarını artıracak" dedi.

Salgın öncesinde özellikle kalabalık şehirlerde trafik gibi sebeplerden dolayı toplu taşıma kullanımının artış gösterdiğini kaydeden Ölekli, "Bu trendin tersine döneceğini öngörüyoruz. Bireyler için kişisel hijyen ve sağlık bir numaralı öncelik, insanlar hijyen nedeniyle toplu taşıma kullanmak yerine kendilerine ait bir otomobil satın almak istiyor. Bu ilgi sektörde bir süre sonra satışlarda kendisini hissettirecek. Dolayısıyla sektörün toparlanma sürecinde bu ilginin pozitif bir katkısı olacak diyebiliriz" diye konuştu.

'AVRUPALILAR TÜRKİYE'YE YÖNELECEK'

Hakan Ölekli, bu sureci fırsata çevirebilecek ve süreçte öne çıkabilecek ülkelere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin ikinci çeyrekte toparlanmaya başlamasını beklediklerini dile getiren Ölekli, bu bağlamda Avrupa ve Türkiye’de kademeli olarak başlayan üretimin mayıs ayında bantları daha hızlı döndürmesini de beklediklerini söyledi.

Ölekli, "Türkiye içinde bulunduğumuz bu durumu fırsata çevirebilecek bir potansiyele sahip. Avrupalı otomotiv üreticilerinin, lojistik alanındaki sıkıntıları görerek daha çok Türkiye gibi yakın bölgelerdeki tedarik sanayisine yöneleceklerini öngörüyoruz. Çin’e alternatif bir tedarik sanayisi yaratmak için en elverişli ülkelerden biri olduğumuzu söyleyebiliriz" görüşlerini paylaştı.

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