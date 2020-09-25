Tv8 tarafından duyurulan Türkiye Rapçisini Arıyor yarışması için heyecanlı bekleyiş başladı. Yarışmacılar en iyi rap şarkılarının söyleyip jüri karşısında performanslarını sergileyecek. Peki, Türkiye Rapçisini Arıyor jüri üyeleri kimler?

TÜRKİYE RAPÇİSİNİ ARIYOR JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

Acun Medya tarafından henüz resmi açıklama yapılmazken, Türkiye Rapçisini Arıyor yarışmasının jüri koltuğunda Ceza ve Sagopa Kajmer'in oturacağı iddia edildi.

Yarışmanın yayın tarihi ise henüz belli olmadı.