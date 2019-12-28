BÜLENT SERTTAŞ



Ülkemizin fark gözetmeksizin uluslararası her alanda "Milli" duruşun en güzel meyvesi... Görür görmez kalktım, ayakta alkışladım. Bugün takdir günüdür. Emeği olan kim varsa Allah onlardan razı olsun. Adı 'Vatan' olsun...